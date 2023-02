Alla scoperta delle metropolitane più antiche

Metropolitana, underground, metro: il trasporto pubblico sotterraneo è un modo comodo e veloce per spostarsi nelle grandi città e, inoltre, milioni di persone lo usano ogni giorno. Seguendo le indicazioni di Civitatis, specializzata in visite guidate, escursioni e attività in italiano nelle principali destinazioni del mondo, andiamo alla scoperta delle 10 metropolitane più antiche del mondo. Alcune hanno più di un secolo.



Londra, più antica del mondo (1863) - La metropolitana di Londra è il più antico sistema di trasporto di questo tipo al mondo. Fu inaugurato il 10 gennaio 1863 con locomotive a vapore. Oggi esiste una rete sotterranea di 408 chilometri di linee attive che vi porterà ovunque in città. Se volete conoscere alcune curiosità, non dimenticate di visitare il Museo dei Trasporti di Londra.



Il Tünel di Istanbul (1875) - Il Tünel è stato il primo sistema di metropolitana dell'Europa continentale. Questo pioniere è entrato in funzione nel 1875 e, nonostante la sua breve distanza di 573 metri, trasporta ogni giorno 12 000 passeggeri. Non esitate a visitarla se fate un viaggio a Istanbul; il tragitto completo dura solo 90 secondi. Inoltre, potete cogliere l'occasione per fare una breve fuga in Cappadocia.



Chicago “L” (1892) - La "L" di Chicago è una delle metropolitane più antiche del mondo: ha iniziato a funzionare il 6 giugno 1892, alla fine del XIX secolo. È la terza metropolitana più trafficata degli Stati Uniti, con una media di oltre 600 000 persone a settimana. Se avete acquistato il Chicago Explorer Pass, è molto probabile che utilizzerete questa metropolitana per vedere tutte le attrazioni della città.



Metropolitana di Glasgow (1896) - Nel 1896 iniziò a circolare la linea unica della Glasgow Metropolitan Railway, una delle metropolitane più antiche del mondo. Se dovete prendere questo mezzo di trasporto per una visita, di certo non vi perderete.



Metropolitana di Budapest (1896) - La metropolitana di Budapest ha un totale di 52 stazioni e solo 4 linee. Che cosa ha di speciale il suo sistema ferroviario? Nel 1896 è nata la linea 1, dichiarata Patrimonio dell'Umanità nel 2002. Alcune stazioni conservano ancora un'aria antica e decorazioni che vi porteranno nell’epoca in cui imperavano gli Asburgo.



La metropolitana di Parigi (1900) - Il modo più rapido per visitare i monumenti simbolo della "città dell'amore" è utilizzare la sua metropolitana, tra le più antiche del mondo. Il 19 luglio 1900 fu lanciata la prima linea e nei primi anni furono installati diversi ingressi in ferro battuto, influenzati dalla corrente art nouveau.



Berlin U-Bahn (1902) - La U-Bahn raggiunge i 72 chilometri orari, ha 175 stazioni e quasi 150 chilometri di binari. Questa rete, inaugurata nel 1902, ha attraversato diversi momenti storici. Durante la Seconda Guerra Mondiale è stato utilizzato come bunker e dal 1945 al 1989 i cittadini di Berlino Est hanno subito restrizioni sulle linee sotterranee.



New York (1904) - Se avete visitato la Grande Mela, sicuramente vi sarete fatti fotografare con l'insegna della metropolitana. New York possiede una delle più antiche metropolitane del mondo, inaugurata nel 1904. 30.000 lavoratori sono stati coinvolti nella sua costruzione e il primo giorno di funzionamento è stato utilizzato da 127.381 persone. Per visitare luoghi emblematici come l'Empire State o il MoMA, è quasi necessario utilizzare questo sistema di trasporto.



Il SEPTA di Filadelfia (1907) - Questa rete di trasporto pubblico ha tratti in superficie e altri in sotterraneo. Dal 1907 è stata creata la rete di binari che oggi, con 208 stazioni, è il modo più veloce per vedere una delle città più antiche degli Stati Uniti. Se volete conoscere la storia di Filadelfia, potete visitare il Museo della Rivoluzione Americana.



Metro di Madrid (1919) - Gran Vía, Sol, La Latina, Moncloa... Questi luoghi emblematici di Madrid possono essere visitati con i mezzi pubblici. La capitale ha una delle metropolitane più antiche del mondo e la più antica della Spagna. Fu il re Alfonso XIII a inaugurarla il 17 ottobre 1919, il che significò un cambiamento nel ritmo di vita dei madrileni.