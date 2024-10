Ad Abu Dhabi l’architettura del futuro?

CAPITAL GATE - Un magnifico grattacielo in acciaio curvato e vetro scintillante taglia l'orizzonte di Abu Dhabi. Questo imponente grattacielo, alto 160 metri, è noto anche come la Torre Pendente di Abu Dhabi per la sua curvatura di 18 gradi verso ovest. È possibile soggiornare nell'hotel a cinque stelle Andaz Capital Gate, dove è possibile godersi il sole e l’incredibile vista sulla città dal ponte della piscina all'aperto del 19° piano.



SHEIKH ZAYED BRIDGE - Il ponte Sheikh Zayed, lungo 843 metri, è un trionfo di acciaio e cemento. Il ponte attraversa il canale Maqta e collega la città di Abu Dhabi alla terraferma. Il ponte, progettato dall'architetto britannico-iracheno Zaha Hadid, è noto come uno dei ponti più intricati mai costruiti. La silhouette strutturale degli archi in acciaio, che si innalzano da piloni in cemento armato e si inclinano ad angolo, raffigura un'onda oceanica o una duna di sabbia.



ETIHAD TOWERS - Situato sulla famosa Corniche di Abu Dhabi, il complesso di cinque torri è una destinazione all-inclusive per vivere, lavorare, soggiornare, fare shopping e assaporare deliziose prelibatezze. Le imponenti Etihad Towers offrono una splendida vista panoramica della città e del Golfo Arabico. Per godere di alcune delle migliori viste della città, recatevi all'Observation Deck al 300 (al 74° piano della Torre 2), oppure, per vivere appieno questo capolavoro architettonico, prenotate il vostro soggiorno all'hotel Jumeirah at Etihad Towers, alto 280 metri e a cinque stelle.



EMIRATES PALACE - Senza dubbio uno dei simboli più famosi di Abu Dhabi, il lussuoso hotel Emirates Palace assicura un soggiorno indimenticabile a cinque stelle, dove potrete ammirare l'accattivante architettura. Questa comprende 114 cupole e una straordinaria cupola di 72,6 metri ornata da uno scintillante motivo geometrico di oro, madreperla e cristalli. L'edificio principale del palazzo si estende per oltre un chilometro da un'ala all'altra, con i suoi giardini curati che si estendono per ben 100 ettari.



QASR AL WATAN - Palazzo presidenziale funzionante e punto di riferimento culturale costruito in granito bianco e pietra calcarea, Qasr Al Watan onora il patrimonio tradizionale arabo e l'arte, permettendo ai visitatori di scoprire la ricca eredità degli Emirati Arabi Uniti. Il palazzo ospita mostre impressionanti e sale iconiche con oltre 5.000 motivi geometrici a mosaico su pareti e pavimenti. La sala Spirit of Collaboration è caratterizzata da una disposizione circolare, che simboleggia l'impegno degli Emirati Arabi Uniti per l'uguaglianza, e da uno spettacolare lampadario composto da 350.000 cristalli.



AL BAHR TOWERS - Innovative ed ecologiche - nel progettare le Al Bahr Towers, l'architetto Abdulmajid Karanouh e lo studio Aedas si sono ispirati alla natura e alla cultura. La visione ha dato vita a due torri gemelle circolari di 29 piani, ciascuna delle quali vanta facciate in stile mashrabiya composte da 1.000 schermi solari individuali progettati per ridurre il guadagno solare di almeno il 50%. I rivoluzionari pannelli a nido d'ape si contraggono e si espandono in risposta alla traiettoria del sole e sono controllati da un sistema di programmazione avanzato.