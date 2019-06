Valencia, dolce vita tra belle spiagge e squisite paellas

A pochi minuti dalla città, ad esempio, le spiagge di El Cabanyal e La Malvarrosa, sono comodamente raggiungibili in autobus, tram, automobile e persino a piedi o in bicicletta: e accanto si trova il celebre Lungomare, dove è possibile passeggiare, pattinare, prendere il sole e gustare ottime paellas e piatti di pesce fresco.



Il Lungomare e La Malvarosa - Il Lungomare è un ottimo punto per realizzare rilassanti passeggiate accanto alle belle spiagge valenciane, sia in bici sullìapposito percorso, che a piedi. Le palme e le siepi che costeggiano il lungo viale offrono una prospettiva della passeggiata davvero caratteristica, insieme ai colori dei gerani Malvarosa e dei tanti fiori che si possono ammirare lungo il cammino. Durante la passeggiata è possibile inoltre rigenerarsi e mangiare in uno dei numerosi ristoranti che si affacciano sul viale. Situata a nord di Las Arenas, La Malvarrosa è la spiaggia per eccellenza di Valencia, grazie alla sua ampiezza e alla sabbia fine. Con una lunghezza di 1.000 metri e una larghezza media di 135 metri, è una spiaggia ampia e aperta, dalla sabbia fine, fiancheggiata dal lungomare e dotata di numerosi servizi.



Tuffarsi al largo - Oltre a rilassanti giornate trascorse in spiaggia si può approfittare anche di numerose attività all’aria aperta per godersi sia il mare che la gastronomia valenciana. Come ad esempio la crociera a bordo di un catamarano con pranzo e possibilità tuffarsi al largo. Si potrà scoprire la Marina di Valencia e la sua storia, ammirare le spiagge dal mare, gustando una deliziosa paella e ascoltando musica, godersi il mare in completa tranquillità e divertirsi facendo un bagno rinfrescante.



Tour gastronomico - Un’altra attività da realizzare in prossimità delle spiagge è il tour che porta alla scoperta della gastronomia e dei quartieri marittimi di Valencia. Cabanyal-Canyamelar, la zona dove vivono i pescatori, è caratterizzata da un’architettura popolare modernista; le piccole case colorate e decorate con piastrelle sulle facciate fanno di questa zona una delle più attraenti della città. Il tour inizia dal Mercato del Cabanyal, il miglior punto vendita di pesce di tutta la Città, il quartiere si trova infatti di fronte al mare. Durante l’itinerario vari stop saranno effettuati presso i ristoranti e bar per gustare tipiche tapas a base di pesce.



Il ristorante di Hemingway - Inoltre, più di 40 ristoranti si trovano lungo le spiagge, tutti con vista mare. Da provare La Marìtima, un ristorante di cucina mediterranea, con una vasta offerta di piatti a base di riso e pesce e caratterizzato da un arredamento molto curato; oppure si può provare uno dei classici di Valencia, il ristorante La Pepica vicino alla spiaggia Las Arenas, questo locale serve paellas e piatti a base di riso da moltissimi anni ed è famoso in quanto frequentato in passato da Hemingway. Gli chef suggeriscono classici popolari come il famoso antipasto, per poi passare direttamente alla paella valenciana o a quella di astice.



Per maggiori informazioni: www.turisvalencia.es