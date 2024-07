Tropici d’Italia: dieci spiagge bianchissime, con mare perfetto

ISOLA DI BUDELLI, Sardegna – Sempre nell’arcipelago della Maddalena, ma un po’ più al largo, si trova l’isoletta di Budelli con la sua celebre spiaggia rosa. Anche questo piccolo incanto della natura è stato per anni preso d’assalto dai turisti, tanto che è stato interdetto l’accesso alla spiaggia. Oggi le barche non possono avvicinarsi e soprattutto non si può sbarcare: tutto questo per evitare che orde di turisti si portino via la sabbia mista a frammenti di corallo e rocce, dalle quali dipende il fascinoso colore rosato dell’arenile.