Settembre a Malta e Gozo: mare perfetto, senza ressa

IL SOLE - A settembre Malta raggiunge l’equilibrio perfetto: il caldo è ancora piacevole, il mare invita a tuffarsi e l’aria profuma di sale e calma. È il momento ideale per chi ama il mare, ma non il caos. Le ampie spiagge Bandiera Blue come Golden Bay, Għajn Tuffieħa, Ramla Bay (a Gozo) o le calette più appartate come San Blas Bay si fanno più silenziose, più vivibili, più autentiche.



GITE IN BARCA - Le escursioni verso Comino e la celebre Blue Lagoon diventano esperienze rilassanti, senza la ressa dei mesi centrali. Acqua trasparente, scogli perfetti per un tuffo e gite in barca che si trasformano in piccole oasi galleggianti. E per la Blue Lagoon non dimenticate di prenotare in anticipo - settembre è meno affollato, sì, ma i posti più belli restano ambitissimi. Il mare, in questo mese, è una tavolozza blu che cambia sfumature con la luce. L’ora perfetta? Il tramonto. Magari da una barca, con un calice in mano e i piedi nell’acqua.



EVENTI - Non è solo il mare a brillare a settembre. Malta resta viva anche dopo Ferragosto, anzi: è proprio ora che cominciano alcuni dei suoi appuntamenti più amati. Come l’Aftersun Festival (17 settembre), un evento musicale che porta suoni internazionali e vibrazioni locali in una location all’aperto da sogno, tra luci, il DJ set di Gigi D’Agostino, i live di Robbie Williams e Aidan e tanta aria di libertà. Ma anche il più ricercato ed intimo Liquid Spirit a Gozo, un “boutique dance music festival” che si svolge su diversi palcoscenici esclusivi di Gozo - dalla villa privata al club, dalla spiaggia alle boat party - offrendo un’esperienza mai convenzionale fatta di soul, house e disco, all'insegna della sostenibilità e del legame con la cultura locale.E intorno, ogni sera è buona per un concerto vista mare, una serata nei beach club come il Café del Mar, oppure una passeggiata tra i tavolini all’aperto di Valletta, dove la musica dal vivo, soprattutto jazz, incontra il profumo del mare.Senza dimenticare che settembre è ancora tempo di feste patronali: celebrazioni tradizionali che animano i villaggi dell’arcipelago con processioni religiose, fuochi d’artificio spettacolari, bande musicali e un’atmosfera di festa diffusa di autentica convivialità maltese.



CENE E APERITIVI - Settembre è il mese perfetto per sedersi senza guardare l’orologio. I ristoranti fronte mare hanno tavoli liberi e chef rilassati. I tramonti diventano il sottofondo perfetto per un aperitivo a base di ftira, pesce fresco e vino locale. E quando arriva la sera, c’è solo l’imbarazzo della scelta: una cena in un dehor sul lungo mare di Marsaxlokk, un ristorante panoramico a Gozo, oppure una cena a piedi scalzi in spiaggia sotto le stelle. Le piccole aziende vitivinicole di Malta e Gozo offrono anche degustazioni di vino accompagnate da assaggi di cibi tipici a base di freschissimi prodotti locali. Il piacere è tutto tuo - e senza fila.

