Le spiagge di Malta: guida per la migliore beach experience

Con queste premesse, è facile convicersi che Malta è ideale per una vacanza di sole e mare, ma ecco gli strumenti perché questa vacanza si riveli perfetta, con qualche consiglio per scegliere il punto migliore dove rinfrescarvi con un meritato bagno.





Spiagge Bandiere Blu -

Spiagge family friendly -

Spiagge dog friendly -

Meglio se in barca -

Un’ottima fonte a cui attingere per la scelta della spiaggia dove trascorrere un’indimenticabile giornata di mare è la lista di quelle meritevoli della Bandiera Blu. I riconoscimento che premiano caratteristiche come la qualità dell’acqua, ma anche i servizi a disposizione dell’utenza, nel 2022 è stato consegnato a 12 spiagge dell’arcipelago. A Malta sono: Fond Għadir, St George's Bay, Qawra Point Beach, Buġibba Perched Beach, Għadira Bay, Golden Bay, Għajn Tuffieħa, Paradise Bay, Westin Dragonara Beach Club; mentre a Gozo ci sono Ramla l-Ħamra, Ħondoq ir-Rummien, Marsalforn.Fondale sabbioso e basso per decine di metri per la sicurezza dei più piccoli, mare limpidissimo, accessibilità per passeggini e carrozzine, servizi comodi e a portata di mano e disponibilità di ombrelloni, sdraio, bar e sorveglianza, sono nella lista delle cose necessarie per molte famiglie quando viaggiano con i piccoli bagnanti. Mellieha a Malta, ad esempio, è una delle località preferite dai nuclei familiari con bambini perché offre begli hotel letteralmente a pochi passi da spiagge quali sono Golden Bay, Ghadira Bay e Armier Bay, tutte con le suddette caratteristiche. Sparse qua e là per l’isola di Malta, comunque molto amate dalle famiglie, ci sono anche Perched Beach a Bugibba, Pretty Bay a Birzebugga e St. George’s Bay a St. Julian’s. A Gozo invece da segnalare Hondoq ir-Rummien a Qala e la spiaggetta di Xlendi.Ecco un elenco di spiagge dove trascorrere belle giornate di mare con i vostri amici a quattro zampe. Perfette per far divertire i vostri cani con la sicurezza di non arrecare disturbo agli altri bagnanti, e magari fare amicizia con altri cagnolini e i loro padroni: L-Ghazzenin Bay nella Baia si Saint Paul; White Tower Bay e Imġiebaħ Bay entrambe a Mellieha; Bahar ic-Caghaq sulla costa Est di Malta; Qui-si-sana, un nome facile da ricordare per una delle spiagge più popolari di Sliema; Rinella Bay a Kalkara, incastonata sulla sponda del Grand Harbour di fronte a Valletta; Zonqor Point, nel sud di Malta, tra le saline di Marsascala. Le spiagge pet friendly di Gozo sono Wied il-Għasri, nei pressi di Zebugg e la spledida baietta di Imgarr ix-Xini.Ecco l’elenco di alcune spiagge che vi suggeriamo di godervi raggiungendole via mare, in barca a vela, gommone, motoscafo, per poterne godere al meglio. Di certo, tra queste, ci sono la Blue Lagoon e Santa Maria Bay a Comino che è meglio visitare al tramonto e in giorni infrasettimanali, perché d’estate sono gettonatissime. A Gozo vi suggeriamo San Blas Bay altrimenti raggiungibile percorrendo un ripidissimo sentiero, ma anche la pittoresca Baia di Xlendi, su cui si affaccia l’omonimo villaggio, e l’area di Dwejra, un vero spettacolo della natura. A Malta tante foto opportunity da sogno sono possibili avvicinandosi in barca a Xrobb l-Għaġin e tanti tuffi in acque di cristallo raggiungendo St. Peter’s Pool, entrambe nel Sud di Malta vicino a Marsaxlokk. Anche le celebri spiagge del nord di Malta come Golden Bay, Għajn Tuffieħa, Paradise Bay e Mellieha Bay, sono consigliate per essere raggiunte in barca, soprattutto d’estate quando si fanno più popolose, ma voi ripudiate il caos preferendo ascoltare solo lo sciabordio delle onde sul vostro scafo.Il vantaggio di soggiornare su un piccolo arcipelago è che tutto è facilmente raggiungibile in poco tempo. Ecco perché basta consultare il meteo online per orientarvi verso la costa meno ventosa se il vostro obiettivo è stare sdraiati sotto il sole o, al contrario, quella più ventosa se invece siete appassionati di windsurf.Per maggiori informazioni: www.visitmalta.com