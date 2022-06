Sentirsi in vacanza tra le calette e i porticcioli più belli d'Europa

E se non abbiamo una barca tutta nostra, possiamo sempre passeggiare sulle banchine e sui pontili, sbirciando tra panfili lussuosi e barche a vela pronte a prendere il mare… almeno per immagini. Un modo per sentirsi come se fossimo già in vacanza, immaginando magari la nostra prossima destinazione.

PORTOFINO, Liguria

– È considerato uno dei porticcioli più belli del mondo, con le antiche case dei pescatori affacciate alla breve banchina, in una delle passeggiate e dei moli più esclusivi e trendy del Mediterraneo. Tutt’intorno la natura verdeggiante della collina ligure, punteggiata qua e là da ville super esclusive. Ma sognare non costa nulla, così come una passeggiata in questa località gioiello: basta lasciare l’auto a Santa Margherita e percorrere in bus o in bicicletta la strada fino al borgo, rigorosamente off limits ai mezzi privati.

PONZA, Lazio

– Per raggiungerla, basta una traversata di un’ora in aliscafo: il borgo ammalia al primo sguardo, con le sue casette nei colori pastello, ma se siamo in cerca di calette e di acque trasparenti, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Meglio essere muniti di una barca: allora ci sono Chiaia di Luna (ora agibile solo dal mare), Cala Felice, Cala Cecata, Cala Feola e molte altre.





PORTO CERVO, Sardegna

– È una delle località più modaiole e più ambite dal jet set internazionale, meta ogni anno di celebrities e di magnati di ogni Paese. Ma è anche e soprattutto un luogo di grande bellezza, dove il mare ha trasparenza e colori straordinari, in cui l’aria profuma di mirto, rosmarino e salsedine. Dalla piazzetta, splendida balconata sul mare, si ammira il panorama del porticciolo e delle classiche architetture sarde.

PORTO KORNATI, Biograd na Moru, Croazia -

Ci troviamo non lontano da Zara, di fronte all'incantevole arcipelago delle isole Kornati (o Incoronate). L’arcipelago è uno dei luoghi più belli e incontaminati della costa croata: le isole sono poco elevate e dalle forme dolci e sinuose, capaci di cambiare colore a seconda della luce del sole. Anche il mare ha colori splendidi e una trasparenza eccezionale.

NAXSOS, Isole Cicladi, Grecia -

Le acque limpide e smeraldine dell'Egeo, la ricca vegetazione e le tipiche costruzioni bianche che si affacciano sul porto trasformano Naxos in una vera meraviglia. Nel pieno dell'estate questa zona, come tutto l'Egeo, è caratterizzata dal meltemi, un vento anche molto intenso simile al nostro maestrale.

SARANDA, Albania

- Saranda è una bella località balneare che attira numeri crescenti di turisti per il suo mare splendido e un ottimo rapporto qualità prezzo. Sorge all'interno di una bella insenatura e offre molte belle spiagge e anche alcuni siti archeologici di grande interesse.

BASTIA, Corsica –

Il suo porto è il punto di accesso principale per chi raggiunge la Corsica via mare: situata nel Nord est della Corsica, la città prende nome dalla fortezza trecentesca (la bastiglia) da cui è dominata, ed è la seconda città dell'isola per numero di abitanti. Sorge nel punto in cui la catena montuosa di Capo Corso lascia il posto alla pianura orientale. La natura è bellissima, con grandi contrasti tra monti e mare.

MONTE CARLO, Principato di Monaco

– Il fascino modaiolo e glam di questi luoghi arriva a far dimenticare che ci troviamo in uno dei punti più belli della costa meridionale francese. Certo, Monaco è una città con grandi palazzi e ben poco spazio libero dal cemento, ma basta allontanarsi di qualche chilometro per scoprire parchi, giardini e belvedere dai quali ammirare alcuni tra i paesaggi più famosi al mondo.

VOLENDAM, Paesi Bassi

- Ci troviamo a una ventina di chilometri da Amsterdam, in direzione nord est. In questo caso, l'appeal non viene tanto dalle acque del mare, poco attraenti soprattutto per noi mediterranei, quanto dalle atmosfere fiabesche del villaggio dei pescatori e delle tipiche casette colorate con il tetto spiovente, caratteristiche di questa regione. Il porticciolo è uno dei migliori punti di partenza per esplorare questo lembo affascinante di Olanda.

HOWTH, Irlanda -

Con il suo faro e le sue architetture tipiche, anche in questo caso l'interesse è soprattutto legato ai bei panorami e all'atmosfera tipicamente irlandese che si respira. E a due passi ci sono sempre gli sterminati prati verdi che arrivano fino al limite delle scogliere a picco sul mare, che caratterizzano la natura irlandese.