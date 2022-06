Spiagge esotiche, fredde, affollate: com'è il mare… degli altri Paesi?

MALDIVE

– Secondo l’immaginario collettivo queste isole dell’Oceano Indiano sono il regno del mare, la destinazione da visitare almeno una volta nella vita. E le cose stanno proprio così, anche se l’estate non è il periodo dell’anno più favorevole per godersele: meglio andarci d’inverno quando le condizioni climatiche sono più favorevoli. Sono comunque una vera meraviglia: acque perfette, spiagge bianchissime, un caleidoscopio di pesci e coralli. Come resistere?

WAIKIKI, Honolulu, Hawaii

– Anche le Hawaii sono un sinonimo di mare da sogno e di vacanza perfetta, specialmente per gli appassionati di surf. La spiaggia e il quartiere di Waikiki, a Honolulu, sull’isola di Oahu, sono considerati il centro dell'industria turistica delle Hawaii: chilometri di spiaggia sabbiosa bagnata dalle onde dell’Oceano Pacifico, a poca distanza dai grandi alberghi internazionali. Chi cerca invece luoghi più selvaggi può allontanarsi un poco dalla capitale e scegliere le zone delle aree marine protette, situate sulla costa est dell’isola.





HAMPTONS, Long Island, USA -

Queste località costituiscono la residenza estiva più ambita dai newyorkesi per i loro weekend e per le vacanze estive: chilometri di dune sabbiose, costellate di case affacciate sull’oceano, con centri turistici esclusivi e dediti al divertimento. Sono quartieri estivi lussuosissimi, in cui le giornate sono divise tra giochi di spiaggia e tuffi tra le onde e feste nei circoli sportivi e nelle ville dei personaggi della migliore società. Molto frequentati dalle celebrities, decisamente non sono per tutte le tasche.

COPACABANA, Rio de Janeiro, Brasile -

Una splendida spiaggia di sabbia lunga sei chilometri, fiancheggiata da una passeggiata decorata da un iconico motivo a onde: siamo a Copacabana, un quartiere della zona sud di Rio de Janeiro in Brasile. Vi si trovano alberghi lussuosi, ristoranti, bar, locali notturni ed edifici residenziali. La spiaggia è famosa anche perché ospita milioni di persone durante i festeggiamenti per il Capodanno.

CANCÚN, Messico

- Situata sulla penisola dello Yucatán, si affaccia sul Mar dei Caraibi ed è famosa per le splendide spiagge, i numerosi resort e la vita notturna. La cosiddetta "Zona Hotelera" si trova su una lunga striscia di sabbia protesa sul mare e collegata alla terraferma da ponti, costellata da hotel, locali notturni, negozi e ristoranti di lusso. Il mare è splendido e il divertimento è assicurato.

BUTTERFLY BEACH, Hong Kong

– Circa 250 metri di sabbia sottile fanno di questa spiaggia la quinta per lunghezza a Hong Kong. Anche se a ridosso dell’arenile sorge un imponete quartiere di grattacieli, lo specchio di mare ha acque perfettamente pulite ed è molto tranquilla, perché si trova fuori dai flussi turistici ed è frequentata solo dai locali.

TIANYA HAIJIAO, Sanya, Hainan, Cina

- Siamo nella parte meridionale della provincia di Hainan, nella Cina del Sud. Tianya Haijiao significa letteralmente “la parte più lontana dal cielo e dal mare”: un tempo si pensava che fosse un luogo davvero quasi irraggiungibile. Dato che era in effetti uno dei posti più lontani in assoluto da Pechino, i funzionari imperiali caduti in disgrazia venivano confinati qui. Oggi la località offre ogni comfort, con zone balneari ben attrezzate.

SPIAGGIA DEL BURJ AL ARAB - Dubai

– Una lunghissima lingua di sabbia sulla quale svetta l’iconica costruzione del Burj Al Arab, il grandioso hotel a forma di vela che costituisce uno dei simboli di Dubai. La spiaggia è molto frequentata dalla popolazione locale e dai turisti che vengono fin qui per fotografarsi sullo sfondo del celebre e lussuosissimo albergo, catturandone, magari, l’immagine con i colori del tramonto.

HAUKLAND BEACH, Lofoten, Norvegia

Sabbia bianca e acque cristalline: sembra una spiaggia caraibica, con tanto di alte montagne e dune erbose verdeggianti che la circondano, ma non lasciamoci ingannare: per fare il bagno qui occorre essere più che determinati, data la temperatura gelida dell'acqua. Ci troviamo infatti a 10 km a nord di Leknes, alle isole Lofoten, a poca distanza dal Circolo Polare Artico: molto meglio sedersi sulla sabbia e contemplare il paesaggio, possibilmente con maglione e giacca a vento a portata di mano.

MONT SAINT-MICHEL, Normandia, Francia

– Non ci sono spiagge attrezzate e fare il bagno è decisamente sconsigliabile: le acque sono freddissime, ma soprattutto qui si registrano i movimenti di marea più grandi d’Europa. In compenso, dai lidi sabbiosi di questa baia, si può ammirare la meraviglia assoluta di Mont Saint-Michel circondata da dune di sabbia bruna di bellezza stupefacente o dalle acque del mare che la trasformano in isola. Anche nei momenti di bassa marea è opportuno passeggiare sul lido solo in compagnia di una guida: la sabbia impregnata di acqua può creare delle vere sabbie mobili, dalle quali è molto complicato uscire.