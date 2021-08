San Vito lo Capo: settembre d'oro con il Cous Cous Festival

Il borgo marinaro di San Vito lo Capo si trova sul promontorio che chiude il Golfo di Castellammare tra la riserva naturale dello Zingaro e quella di Monte Cofano. San Vito nacque nato alla fine del 700 come avamposto di Erice e si è sviluppato intorno all'antica fortezza saracena successivamente trasformata in santuario dedicato a San Vito.



Tre km di spiaggia bianchissima - San Vito lo Capo è un luogo ricco di ristoranti negozi e servizi utili e adatti a tutte le esigenze ma è il mare indubbiamente l'attrazione principale della località: tra le più belle d'Italia, la spiaggia di San Vito si estende per 3 chilometri con la sua sabbia bianca, l'acqua cristallina dai colori turchesi e l'aspetto realmente tropicale. I servizi non mancano da alcuni anni la spiaggia di San Vito Lo capo ha aderito al progetto zero barriere rendendo fruibile l'accesso al mare per i disabili anche i mesi di maggio settembre sono ideali per un tuffo in queste bellissime acque.



Altre spiagge e il tonno rosso - Altrettanto suggestive sono le spiagge e le calette delle vicine frazioni di Castelluzzo e Macari. Splendide poi sono le spiagge di baia Santa Margherita la caletta del Bue Marino e la Tonnara del Secco a 3 chilometri dal centro di San Vito Lo capo, luogo storico per la pesca e la lavorazione del tonno rosso del Mediterraneo. Ma San Vito e anche luogo di divertimenti, festival ed eventi di grande attrattività. Tra tutti spicca il Cous cous Festival che ogni anno in settembre attrae migliaia di visitatori per degustazioni iniziative e concerti gratuiti.



Cous cous Festival - Si svolgerà dal 17 al 26 settembre 2021 organizzata dal Comune di San Vito Lo Capo e dalla Feedback, producer dell'evento. La manifestazione ha subito uno stop lo scorso anno a causa dell'emergenza Covid, ma quest’anno l’evento sarà all’insegna dell’auspicato e prossimo riconoscimento del cous cous quale Patrimonio culturale immateriale dell'Unesco.



Per maggiori informazioni: www.couscousfest.it