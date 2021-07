Vacanze in barca a vela: relax, privacy e libertà

Ma le vacanze in barca significano anche una privacy e una libertà di movimento senza eguali, con la possibilità di esplorare un territorio da un punto di vista nuovo, raggiungendolo dal mare. Grazie al motore di ricerca online creato da Italian Explorer, il viaggiatore può scegliere in autonomia tra 5.000 imbarcazioni - barche a vela, a motore, catamarani, caicchi e yacht - di cui 3.000 solo nel Mediterraneo. Diversi i servizi personalizzati a disposizione, come la presenza di personale di bordo esperto, dallo skipper alle hostess.



Le sorprese dell’Arcipelago toscano - L’Isola di Giannutri è una delle più piccole della Toscana e, con i suoi 2,6 km² e circa 30 abitanti, costituisce in toto un’area naturale protetta. L’isola rocciosa è considerata un vero paradiso per i sub: in una zona specifica è consentito l’attracco con le barche a motore e la permanenza in rada per la notte nelle aree di Cala Maestra e di Cala Spalmatoio. L’Isola del Giglio, piccolo gioiello sicuramente più noto, merita per le sue piazzette, il piccolo lungomare e soprattutto per la vista spettacolare dal Castello. Il vantaggio di visitarla in barca? Poter approdare in calette meravigliose come L’Allume, cala Del Corvo e cala di Sparavieri, dalla quale si godono tramonti unici. Infine, Capraia, grande poco meno di 20km², con le numerose spiagge e calette raggiungibili esclusivamente via mare. Tappe obbligate in barca sono Cala Rossa, a sud, ciò che resta di una bocca vulcanica di oltre 4 milioni di anni, con acque cristalline dominate dalla Torre dello Zenobito, e Cala della Mortola, a nord-est, il cui nome significa “luogo di mirti”, con un fondale tutto di sabbia e meravigliosi riflessi verdi ed azzurri.



Il mare delle Eolie - Stromboli, Panarea, Lipari e Vulcano si stagliano su acque così trasparenti che il fondale si rivela perfettamente sotto la superficie, ottime per snorkeling e immersioni. Stromboli vi aspetta con numerose spiagge da sogno, tra cui Ficogrande, posta tra l’azzurro del mare e il nero della sabbia. Fermandovi con la barca ad un miglio dalla costa si può ammirare in totale sicurezza lo spettacolo naturale delle eruzioni vulcaniche che illuminano il cielo notturno. Il modo migliore per godere a pieno delle frastagliate coste di Panarea è sicuramente un giro dell’isola via mare. Tra i lidi più belli la celebre Cala Junco, sovrastata dalle rovine di un insediamento preistorico, i cui scogli sembrano essere stati modellati a formare delle confortevoli piscine naturali. A Lipari è un must insinuarsi tra grotte e anfratti: grazie alla sua origine vulcanica, l'isola vanta spiagge bianche, con la pietra pomice più pregiata al mondo, e scure, come quella della Baia di Vallemura. Vulcano, infine, presenta spiagge contraddistinte da panorami quasi lunari. Ne sono un esempio le Sabbie Nere, la cui riva scura è bagnata da acque color cobalto, oltre le quali si intravedono distese di pietre laviche. Da non perdere l’escursione sul cratere per godere di un tramonto indimenticabile.



L’incanto della Costiera Amalfitana - Non si può dire di aver visitato davvero il litorale della Costiera Amalfitana, uno dei più belli del Tirreno, finché non la si ammira anche dal mare, per scoprire quei piccoli gioielli naturali che non si lascerebbero mai scorgere dalla terraferma. Le spiagge più belle sono, infatti, nascoste ai piedi di ripide scogliere e, per questo, più facilmente raggiungibili in barca. Dopo Marina Grande di Positano, tra le più ambite dal jet set per la sua mondanità, Marina Grande ad Amalfi è tra le più famose e frequentate, con numerose calette accessibili solo dal mare. Una delle attrazioni naturalistiche più famose e fotografate della Costiera è Furore, magnifico fiordo raggiungibile via mare le cui profonde insenature e rocce a strapiombo sono tipiche dei paesaggi del nord Europa. L’omonimo comune dal 1997 è stato inserito dall’UNESCO a far parte del club dei “Borghi più belli d’Italia”. Incastonata in una ripida scogliera a picco fra la baia di Erchie e Maiori, la spiaggia del Cavallo Morto, detta anche Bellavaia, è forse la spiaggia più bella della Costiera Amalfitana. Raggiungibile solo tramite imbarcazione, questa spiaggetta di sabbia bianca è una piccola oasi dal colore blu intenso, adatta a chi pratica snorkeling. Arrivando da Vietri sul Mare, chi vuole godere della spiaggia del Duoglio - fatta prevalentemente di ciottolini e lunga circa 170 metri - evitando la scalinata di circa quattrocento gradini arriva via mare, scoprendo il tratto più pulito della Costiera Amalfitana. Da qui obbligata la rotta su Capri per provare da vicino la suggestione dei Faraglioni.