Salina, il cuore verde delle isole Eolie

Salina: mare e terra a disposizione per un soggiorno pieno di belle sorprese. Una vacanza anche all'insegna dell'enogastronomia: dalla scoperta della Doc delle Lipari a quella della grande produzione della Malvasia fino ad arrivare al Cappero di Salina, reso celebre nel mondo dai più grandi chef e presidio Slow Food.



L’isola “gemella” - Dydime, l'isola delle montagne gemelle – questo il suo antico nome greco - si presta per sua stessa natura come meta estiva ideale: grandi spazi immersi tra il blu cobalto del suo mare ed il verde profondo delle sue foreste, clima mediterraneo per eccellenza, lunga tradizione di ospitalità e di cultura. Soprattutto, mai affollata. Salina è unica per panorami e scorci: si passa dal mare alla montagna in un attimo, nell’arco di poche centinaia di metri. La scoperta di Salina passa anche attraverso la grande varietà di esperienze che è possibile far vivere all’ospite: dall’esperienza nell’orto alla raccolta delle erbe spontanee, dalle escursioni naturalistiche alla caccia fotografica dei panorami.



Emozioni potenti - L’atmosfera che si vive sull'Isola è sicuramente suggestiva, è piena di colori e di scorci incantevoli, talvolta potenti, altre volte romantici. Quest’aria particolare regala ai turisti emozioni sempre diverse e ad essere ispirati, sono stati in primo luogo i registi, abituati a scovare nella natura e nei paesaggi un senso recondito. Scorrendo le produzioni cinematografiche italiane ci si rende conto di come Salina e le isole Eolie abbiano un posto di tutto rispetto tra le location scelte dai registi e dalle produzioni. La più celebre pellicola girata a Salina è certamente quella con Massimo Troisi: Il Postino.



Le spiagge e la circumnavigazione - Tra le spiagge più belle ecco quella dello Scario, circondata da una fitta vegetazione; l’affascinante e frequentata Pollara, dalla quale è possibile ammirare uno dei tramonti – si dice – più belli del mondo. La spiaggia di Rinella, oltre a essere quanto mai invitante, per la trasparenza del suo mare è la meta preferita degli appassionati di diving. Ma per conoscere meglio gli aspetti unici e meravigliosi dell’isola che è sovrastata da due coni vulcanici che ne caratterizzano lo skyline, conviene circumnavigarla in barca per scoprirne le innumerevoli meraviglie nel fresco sciabordio delle onde.



Per maggiori informazioni: www.salinaisolaverde.it