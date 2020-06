Cipro coast to coast: le spiagge di Afrodite

La terza isola del Mare Nostrum vanta tra le migliori spiagge europee. Fig Tree Bay e Konnos Bay a Protaras, Makronissos Beach e Nissi Beach, nella zona di Agia Napa, a est dell’isola, sono tra i lidi più belli e più fotografati del Mediterraneo. Ma ecco una piccola antologia per le future vacanze sulla costa di Cipro.



Trecento giorni di sole - Fondamentale per chi ama l’isola in chiave balneare è il suo clima particolarmente mite tutto l’anno che permette di poter contare, su circa 300 giorni di sole e quindi vivere una lunghissima stagione di mare. Oltre che per gli amanti del blu in perfetta trasparenza, le spiagge dell’isola di Afrodite sono anche ideali, per chi viaggia con i propri bambini, per gli appassionati di sport acquatici e per gli amanti del diving o dello snorkelling. Cipro è in grado di soddisfare ogni esigenza, con le sue distese di mare calmo nella penisola occidentale o le vivaci località della zona orientale.



Agia Napa - Da non perdere ad Agia Napa, la bellissima e scenografica spiaggia di Macronissos formata da un gruppo di baie, che si estendono in diverse direzioni dando origine, così, ad una spiaggia ben riparata, lunga 350 metri e larga 30. Il litorale è di fine sabbia candida ed il mare presenta onde moderate. Qui le insenature, con mare profondo e affioramenti rocciosi, sono ideali per lo snorkeling o le immersioni.



Nissi Beach - Divertimento assicurato alla Nissi Beach a 2 km soltanto ad ovest dal centro cittadino, attira migliaia di turisti ogni anno. È lunga 600 metri e larga 40; è ricoperta di fine sabbia dorata ed è ben riparata dai venti. Il mare è generalmente calmo. Accessibile ai diversamente abili.



Limnara - Altra spiaggia che merita attenzione è quella di Limnara (Kermia) Beach situata, all'interno del Parco Nazionale della Foresta di Cape Gkreko e vicino alle meravigliose grotte marine. Lunga 350 metri ha sabbia fine e dorata e acque calme e cristalline, con piscine di roccia naturale ai margini della baia.



Harbour Beach - Conosciuta anche come Limanaki o Pantahou Beach, é la spiaggia più lunga della regione con i suoi 1,2 km, inizia ad est del porto di Agia Napa e si estende fino alla spiaggia di Glyki Nero. Presenta fine sabbia dorata e le sue acque cristalline sono relativamente calme. Molto adatta alle famiglie.



New Golden Bay - Landa Beach per i ciprioti è una spiaggia lunga 400 metri che si trova a metà strada tra le spiagge della baia di Nissi e Makronisos, meno affollata di altri lidi, offre mare cristallino e calmo che bagna una spiaggia di sabbia fine e dorata. Accessibile ai diversamente abili.



Konnos Bay - E’ una delle spiagge più suggestive dell’isola, ben riparata dal vento e, di conseguenza, con un mare praticamente privo di onde. Ubicata al confine con l’area di Agia Napa, in prossimità del Parco Nazionale di Capo Greko, è un’insenatura di morbida sabbia dorata, protetta alle spalle una piccola collina punteggiata di macchia mediterranea. Il colpo d’occhio che regala il turchese intenso del mare a contrasto con la vegetazione è davvero spettacolare. In quest’area, senza particolari difficoltà, si possono fare immersioni capaci di dare soddisfazione a principianti ed esperti come le Grotte dei ciclopi.



Larnaka – E’ la destinazione ideale per la pratica degli sport acquatici. Specialmente la zona costiera a ovest della città, da Mazotos al villaggio di Kiti, è considerata una delle migliori in tutto il Mediterraneo per il kitesurf. Nel centro città si trova la spiaggia Phinikoudes, ideale per chi desidera un lido completamente attrezzato, dove potersi concedere ogni tipo di comodità, a un passo dal centro cittadino. Presenta sabbia fine di colore grigio/verde, ha una lunghezza di 500 metri ca. ed una larghezza variabile, compresa tra i 30 e di 100 metri. Questa zona è nota, anche, per i suoi caffè, bar, ristoranti ed hotel. Accessibile ai diversamente abili.



Faros Beach - La famosa spiaggia di Faros Beach si trova a sud del villaggio di Pervolia, a Capo Kiti. Lunga 500 metri è di sabbia fine in varie tonalità di beige, il mare è calmo e poco profondo, presenta anche alberi e vegetazione arbustiva. La spiaggia è accessibile ai diversamente abili.



Kourion Beach - La lunghissima spiaggia di Kourion Beach è situata a ovest di Lemesos nella baia di Episkopi e prende il nome dal vicino sito archeologico dell’antica città-stato greca. L’arenile è un mix di sabbia e ghiaia, le acque cristalline del mare sono di diverse sfumature di blu che contrastano con le bianche colline di calcare che sovrastano la spiaggia. Accessibile ai diversamente abili.



Pissouri Beach – E’ situata nell’omonimo golfo, a 30 km a ovest di Lemesos, a metà strada tra Lemesos e Pafos. La spiaggia è di fine sabbia dorata con ghiaia multicolore dal bagnasciuga al mare, l’acqua è cristallina e abbastanza profonda. La baia è incastonata tra le bianche e spettacolari rocce di Capo Aspro (“bianco” appunto) che la rendono una delle più pittoresche aree costiere dell’isola. Accessibile ai diversamente abili.



Coral Bay – E ‘ una delle più belle spiagge di Cipro, situata vicino al paese di Pegeia, è Coral Bay. Un’arenile di 500 metri di chiara sabbia dorata, contornata da due promontori coperti di rigogliosa macchia mediterranea. E’ una spiaggia frequentata anche da famiglie con bambini per la bassa e tranquilla acqua cristallina. Accessibile ai diversamente abili.



Polis – E’ un'area ricca di bellezze naturali, che unisce le magnifiche montagne e il mare più blu dalle infinite sfumature, una zona di pace e tranquillità che mantiene il suo originale stile cipriota. La bellissima spiaggia di sabbia e ghiaia di Xystarokampos Beach, in località Neo Chorio, ha acque turchesi e cristalline. L’arenile di Asprokremmos Beach presenta una spiaggia di ghiaia e sabbia lunga 2 km, molto piacevole per nuotare per le calme acque marine.



Per maggiori informazioni: www.turismocipro.it