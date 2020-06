Portogallo: sabbia o scogli, spiagge per tutti i gusti 

Questa grande varietà ha però un denominatore comune, l’eccellenza, comprovata dalle tantissime Bandiere Blu che ogni anno crescono di numero. Nel 2019 sono in totale 352 le spiagge, costiere e fluviali ad aver ottenuto il riconoscimento di Bandiera Blu, 20 in più rispetto al 2018 ed equamente distribuite su tutta la nazione. Ma ecco le spiagge più belle…



Praia dos Galapinhos, Parque Natural da Arrábida - Nella regione di Lisbona, è la spiaggia perfetta in mezzo alla natura incontaminata. Situata all’interno del Parco Naturale di Serra da Arrabida, comprende una zona di litorale dall’acqua cristallina e piccole meravigliose baie; qui l’azzurro del mare si alterna con le tonalità sbiancate delle falesie di calcare.



Praia das Berlengas - Questa spiaggia si trova lontano dalla folla, all’interno dell'area protetta dell'Arcipelago delle Berlengas, situata a 10 km al largo di Peniche nella regione del Centro. Trovandosi all’interno di una Riserva Naturale, è un paradiso dalle acque cristalline con una ricchissima flora e fauna marina che ne fanno una meta ideale per le immersioni subacquee.



Praia do Camilo e Praia do Benagil - Due spiagge da includere nella lista dei luoghi da visitare almeno una volta nella vita. Incastonate tra frastagliate falesie, sono uno dei tesori nascosti dell'Algarve. Una gita in barca è l’idea perfetta per scoprire grotte e piccole spiagge segrete lungo la costa.



Praia de Salema, Vila do Bispo - In Algarve, è una spiaggia per le famiglie, con acque limpide e tranquille e un lungo arenile che permette di fare belle passeggiate in riva al mare. Anticamente era usata solo dai pescatori, che ancora oggi si dedicano qui al loro lavoro. È ben attrezzata, ricca di bar e ristoranti e, particolare che incanterà i più piccoli, conserva tracce della presenza di dinosauri che hanno lasciato le loro orme impresse su due grandi lastre di pietra accanto all'arenile.



Praia de Medão - Nel Centro del Portogallo, è uno dei luoghi migliori per gli appassionati di surf e bodyboard. Questa spiaggia è famosa per le onde perfette tanto da essere nota anche come "Super-tubos". In questo paradiso la cresta dell'onda è così lunga da creare uno spazio vuoto, un vero e proprio tubo da sfidare.



Praia do Norte, Nazaré - Anche questa nel Portogallo Centrale, è una spiaggia immersa in un ambiente agreste e selvaggio. Il mare è perfetto per i surfisti che trovano qui le onde più spettacolari della costa, che si formano grazie al canyon di Nazaré, la più grande gola sommersa d'Europa. Praia do Norte è famosa per l’onda alta quasi 30 metri, cavalcata dall'hawaiano Garrett McNamara nel novembre 2011 - insignita del premio "Maior onda de 2011" – e per “Big mama”, l’onda più grande mai avvistata al mondo di ben 35 metri.



Porto Santo, Madeira - È la spiaggia dell’omonima isola, in pieno Oceano Atlantico, un luogo calmo e tranquillo dove predominano i toni azzurri e dorati e tutto si svolge a un ritmo lento che invita al riposo. Il mare sempre calmo e i 9 km di sabbia finissima e dorata invitano al relax. Si dice, inoltre, che la sabbia e l’acqua abbiano qualità curative perché ricche di iodio, calcio e magnesio.



Praia de Comporta - All'estremo sud della Penisola di Troia, nella regione di Lisbona, è molto apprezzata per la calma e la tranquillità che regnano in di questo tratto di costa, dove ci si può abbandonare ai ritmi lenti e vivere una vacanza in pieno relax. Trovandosi all’interno della Riserva Naturale dell'Estuário do Sado, questa spiaggia è uno spazio naturale tutelato, circondato da una pineta, dove ci si può rilassare con una passeggiata tra le dune.



Praia Marinha, Lagoa - Circondata da un'alta falesia scolpita dall'azione degli elementi, la bellissima Praia da Marinha, in Algarve, è considerata una delle cento migliori spiagge del mondo, per la sua natura preservata, quasi allo stato selvaggio. Il panorama che si gode, prima di scendere in spiaggia, dalla falesia è impareggiabile.



Praia Dona Ana, Lagos - Riparato da alte falesie, l'arenile di Praia de Dona Ana, bagnato da un mare cristallino e tranquillo, è una delle immagini più note delle spiagge dell’Algarve. Gli scogli, molto frastagliati, emergono dal mare o punteggiano l'arenile, fornendo punti d'ombra e regalando un tocco inconfondibile al paesaggio. Questa spiaggia, inoltre, può essere raggiunta con una passeggiata di soli 20 minuti da Lagos, una delle più importanti città dell'Algarve.



Praia do Peneco o do Túnel, Albufeira - Un esteso arenile accessibile mediante un tunnel dal centro della città di Albufeira, in Algarve, è una delle località balneari più note per l’animazione e l’anticonformismo. Qui, un gradevole lungomare pedonale dà la possibilità di ammirare l'architettura della città e il succedersi delle spiagge da una prospettiva diversa. È costeggiata da moltissimi bar, ristoranti, locali e discoteche che offrono tantissime possibilità per concludere in bellezza una giornata di relax al sole.



Per maggiori informazioni: www.visitportugal.com