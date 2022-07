Mare: dieci insenature da sogno in tutta Italia

Ecco allora dieci insenature grandi e piccole, da visitare durante le nostre prossime vacanze, oppure da inserire in una wish list di luoghi belli e possibili dalla quale trarre spunto per la compilazione del nostro prossimo piano di viaggio.

SAN FRUTTUOSO, Camogli, Liguria

– Un mare verde smeraldo, una graziosa spiaggetta di ghiaia e una antica abbazia benedettina affacciata direttamente sulla spiaggia, stretta tra mare e montagna: è uno degli angoli più celebri della Riviera Ligure di Levante. Si raggiunge solo in barca o con un trekking a piedi lungo un sentiero piuttosto impegnativo, ma è di una bellezza tale da ripagare di ogni sforzo.

CALA COTICCIO, Caprera, Sardegna

– Molti la conoscono come “Spiaggia di Tahiti”: basta uno sguardo alla foto per capirne la ragione: acque limpide come cristallo, sfumature turchesi, sabbia bianca, scogli rosati. Una vera meraviglia, senza la necessità di andare dall’altra parte del mondo per trovare la Polinesia. L’unico problema è l’assalto quotidiano dei turisti che affollano con le loro barche la costa che racchiude questa meraviglia.





CALA LUNA, Sardegna Orientale -

Situata al confine tra Ogliastra e Barbagia, Cala Luna è una delle spiagge più celebri e pittoresche della Sardegna Orientale. La spiaggia è una lingua di sabbia bianchissima lunga 800 metri e incastonata tra le falesie: alle sue spalle si trova un laghetto formato da un torrente, il rio Illune. A poca distanza si trovano le celebri e splendide grotte del Bue Marino. Anche se nei mesi estivi viene sistematicamente presa d'assalto dai turisti, questo meraviglioso luogo riesce a conservare un fascino selvaggio e incontaminato.





CALA VIOLINA, Maremma, Toscana

– Situata all’interno della Riserva Naturale delle Bandite di Scarlino, è una caletta di piccole dimensioni, ma ha una particolarità che la rende unica al mondo e alla quale deve il suo nome: la sabbia della spiaggia quando viene calpestata e in assenza di altri rumori, emette un suono che ricorda la voce di un violino.

FETOVAIA, Isola d’Elba -

Un promontorio lussureggiante coperto di ginestre e di macchia mediterranea, uno specchio di acqua turchese, tranquilla e ben riparata: una vera meraviglia in cui trascorrere una giornata di mare davvero memorabile. La Fetovaia è considerata la spiaggia più bella dell’isola d’Elba, ancora dall’aspetto selvaggio e incontaminato.

CHIAIA DI LUNA – Ponza – Lazio

- È la spiaggia più famosa e fotografata dell’isola. Deve il suo nome alla forma della scogliera e al colore della spiaggia, fatta di ghiaia bianca e sottile, che fanno pensare a una falce di luna in una sera d’estate. Purtroppo, al momento la spiaggia non è agibile perché la falesia che la sovrasta è franosa e richiede lavori di consolidamento. La baia può essere raggiunta solo dal mare, oppure ammirata da uno dei punti panoramici disseminati nei dintorni.

FIORDO DI FURORE, Costiera Amalfitana

– Un’apertura stretta e circondata da rocce alte e scoscese, acque blu e verdi, sul fondo una minuscola spiaggia: è uno degli angoli più suggestivi della Costiera Amalfitana, per lo meno a livello del mare. Il borgo di Furore non ha un vero e proprio centro abitato, ma è composto da una manciata di case disseminate sul crinale della collina: per questo viene spesso definito come “il paese che non c’è”.

CALA ROSSA, Favignana, Egadi, Sicilia

– Sabbia bianca, mare turchese, trasparenze caraibiche: siamo in una delle insenature più belle dell’arcipelago delle Egadi. La spiaggia è circondata da rocce di tufo e, purtroppo, è molto conosciuta e apprezzata dai turisti, soprattutto nel pieno dell’estate.

BAIA DELLE DUE SORELLE, Riviera del Conero, Marche

– L’ insenatura prende nome dalle due rocce gemelle che la dominano stagliandosi su un mare blu intenso: questa insenatura, raggiungibile solo in barca, è tanto bella da costituire il simbolo stesso di questo tratto di costa, tra i più scenografici dell’Adriatico.

SAN DOMINO E SAN NICOLA, Isole Tremiti, Puglia

- Le Tremiti sono un arcipelago situato nel mare Adriatico a circa una ventina di chilometri dal promontorio del Gargano. San Domino è l'isola più grande e più abitata: qui si trova l'unica spiaggia sabbiosa dell'arcipelago: Cala delle Arene. San Nicola, invece, è sede comunale e ospita i principali monumenti delle isolette.