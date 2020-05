Mare, bagni e sole senza problemi? Una vacanza in barca

Del resto, il mare è il luogo più sicuro dal contagio e nessuno impedirà ai viaggiatori di salpare a bordo di uno yacht o di una barca a vela per respirare finalmente il profumo della salsedine e della libertà. Anche perchè chi propone vacanze in barca si impegna a seguire tutte le normative per la sicurezza anticovid. Tutto questo agevolato dalla varietà dei servizi offerti dalle varie piattaforme: non sarà difficile scegliere la propria imbarcazione a seconda di budget, esigenze, numero di passeggeri e voglia di scoperta in un mare tutto made in Italy.



Eolie e non solo - Eolie, Toscana e Sardegna: la piattaforma Sailogy individua le mete privilegiate dagli italiani interessati a una vacanza in barca; le ricerche in queste zone sono in aumento rispettivamente del 238%, 73% e 140% rispetto allo stesso periodo nel 2019. Il viaggio in barca rappresenta un'esperienza in grado di regalare emozioni uniche: senza rinunciare al senso di avventura che caratterizza una vacanza di questo tipo, solcare il mare è quest'anno anche sinonimo di sicurezza. In un'estate in cui il senso della vacanza è rivoluzionato da cause di forza maggiore, il noleggio di un'imbarcazione offre i mezzi e l'opportunità di rivalutare il rapporto con il mare: un accesso esclusivo a luoghi isolati e irraggiungibili se non in questo modo, senza contare la grande libertà di poter ridisegnare in qualunque momento l'itinerario e far vela verso un posto sempre nuovo.



Sette giorni in Sardegna - Tra tante iniziative ecco una novità della prossima estate propsta la piattaforma Horca Myseria, è dedicata agli amanti del favoloso mare di Sardegna a partire dal da 18 luglio e fino al 12 settembre. L'imbarco è previsto ogni sabato alle 18 presso la Base Nautica di Isuledda a Cannigione, nella parte a Nord della Costa Smeralda dove si tengono i corsi di vela per ragazzi e adulti. Lo sbarco il sabato successivo. A bordo del comodo e veloce Beneteau First 47.7 Filavia (dotato di 4 cabine e 2 bagni) si potranno trascorrere 7 giorni con un percorso one way, partendo alternativamente da Isuledda con rotta verso l'Arcipelago della Maddalena, le mitiche Bocche di Bonifacio, Santa Teresa di Gallura, Capo Testa, Castelsardo, la baia de La Pelosa, l'isola Asinara per giungere a Stintino e viceversa.



Scoprire la Toscana dal mare - Tra le mille sfumature di blu e baie da sogno un viaggio in barca a vela in Toscana si riscopre un’occasione unica per conoscere e rispettare la natura più autentica, dove equilibrio e ritmi rilassati scandiscono le giornate. Famiglie, coppie o gruppi di amici possono concedersi il lusso di un’esperienza che arricchisce, scegliendo una delle moltissime imbarcazioni messe a disposizione dalla piattaforma Click&Boat con pochi click si seleziona il modello di vela e si è subito pronti a salpare alla volta di esclusivi punti di vista su una delle regioni più autentiche d’Italia, tra Pisa, Livorno e Grosseto.