Le spiagge d’Italia che non ci fanno rimpiangere i Caraibi

Le restrizioni imposte dalle ultime fasi della pandemia possono essere un invito a riscoprire le bellezze del mare del nostro Paese: se non ci dovesse essere consentito viaggiare verso luoghi lontani, ecco dieci spiagge di casa nostra che non ci faranno rimpiangere le isole tropicali e le mete esotiche. Con quasi 8 mila chilometri di costa, dei quali circa 5mila sono stati sottoposti a controllo e giudicati balneabili, l’Italia nasconde spiagge e insenature di bellezza mozzafiato, che molti di noi devono ancora scoprire.

Ne abbiamo selezionate dieci (ma fermarsi qui è stato davvero difficile!): dalle spiagge bianche della Riviera del Conero, nelle Marche, scendiamo verso le spiagge del Gargano e delle Isole Tremiti in Puglia; giriamo intorno alla Sicilia, passando per Lampedusa e Favignana, risalendo poi lungo la costa calabrese fino a Tropea, e da qui in Sardegna, a Cala Goloritzè e all’isola La Maddalena. Traversiamo poi verso l’Isola d’Elba, e concludiamo il nostro tour sulle spiagge sassose di Bergeggi, sulla Riviera Ligure di Ponente. In ogni luogo i paesaggi e i colori sono diversi, ma la natura e il mare sono sempre un vero incanto.