Undici luoghi d’Europa dominati dal colore bianco

Il bianco è il colore che più riflette la luce: per questo, ora che il periodo della neve è terminato, lo associamo soprattutto all’ estate, agli edifici dai muri a calce per riparare le case dagli ardori del sole, oppure a candide spiagge o scogliere spettacolari. Troviamo luoghi all’insegna di questo colore non solo nei paesi mediterranei, come ci aspetteremmo, ma anche nel Nord Europa, con siti di grandiosa bellezza.

ÉTRETAT, NORMANDIA, FRANCIA – Questo villaggio della Francia settentrionale è conosciuto per le sue maestose falesie a picco sul mare. Le scogliere con i tre iconici archi naturali hanno ispirato nel corso della storia artisti famosi tra cui Claude Monet, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant.



SEVEN SISTERS, EAST SUSSEX, REGNO UNITO – Il colore candido di questo tratto di costa affacciata sulla Manica è dovuto alla presenza di gesso nelle rocce che si affacciano sul mare. Siamo tra le città di Seaford e Eastbourne all’interno dell’omonimo parco naturale: il nome Seven Sisters (le Sette Sorelle) è collegato al numero di colline retrostanti la scogliera.



WHITE CLIFFS, DOVER, REGNO UNITO – Siamo ancora sul Canale della Manica, qualche centinaio di chilometri più ad est: le bianche scogliere di Dover sono uno dei tratti più belli e scenografici della costa britannica meridionale. Anche in questo caso le rocce sono composte di rocce calcaree.



SARAKINIKO, MILOS, GRECIA – Una scogliera di caolino di un candore abbagliante, unica nel suo genere in tutto il Mediterraneo: qui, tra rocce a pinnacolo e concrezioni curiose, si è immersi un paesaggio quasi lunare. Gli scogli hanno forme bizzarre, sono scavate dal mare in piccole e profonde anse e incantevoli piscine naturali con acqua turchese limpida come il cristallo.



OIA, SANTORINI, GRECIA – Il villaggio tuto intonacato a calce e abbarbicato sull’alta scogliera offre uno dei panorami più celebri al mondo. Il bianco delle case, il blu dei tetti e delle finestre fanno a gara con l’azzurro del mare e del cielo per uno scenario che diventa assolutamente perfetto alla luce dorata del tramonto.



SCALA DEI TURCHI, REALMONTE, AGRIGENTO - Questa falesia, dal colore bianchissimo e dalle forme davvero inconsuete, è ormai da qualche tempo una importante attrazione turistica. La sua popolarità è dovuta alla singolare bellezza del luogo e alla popolarità acquisita dai romanzi che hanno come protagonista il commissario Montalbano, frutto della penna di Andrea Camilleri.



OSTUNI, BRINDISI – È la Città Bianca per antonomasia, capofila delle numerose cittadine pugliesi tutte caratterizzate dai muri candidi, intonacati a calce, che contraddistinguono le strade e i vicoli del centro storico.



PORTO PINO, SARDEGNA – Siamo sulla costa sud-occidentale della Sardegna, nel basso Sulcis. A ridosso della lunga spiaggia e di Capo Teulada si trova una zona di dune bianche della lunghezza di circa un chilometro (Is arenas biancas), prodotte dall'erosione delle rocce del promontorio: l’accesso a questa meraviglia della natura è consentito solo d’estate perché il promontorio è area militare e quindi interdetta al pubblico.



MIJAS, ANDALUSIA, SPAGNA - Questo piccolo villaggio si trova sulla sommità di una collina alta circa 500 metri. La cittadina si è sviluppata a valle, vicino al mare, ma la parte collinare conserva un piccolo borgo amatissimo dai turisti, con tutto il fascino dei cosiddetti pueblos blancos (i paesi bianchi) con stradicciole tortuose e case candide.



AZENHAS DO MAR, SINTRA, PORTOGALLO – Questa rinomata località marina del Portogallo sud-occidentale, si affaccia all’Oceano Atlantico da uno spettacolare promontorio a picco sul mare. Ospita anche alcuni edifici storici le cui facciate sono abbellite dai tipici azulejos, le caratteristiche e preziose decorazioni in porcellana azzurra.



DUBROVNIK, CROAZIA - Questa splendida città affacciata al Mare Adriatico, è diventata celeberrima per aver ospitato le riprese della saga Il Trono di Spade, offrendo l’ambientazione di “Approdo del Re”. La città è dominata da imponenti mura in pietra costruite nel XVI secolo e possiede un suggestivo centro storico in cui numerose strade, tra cui il corso pedonale noto come Stradun (o Placa), sono lastricate con pietra calcarea, di colore bianco rosato.