Le spiagge dell'isola d'Elba al top delle classifiche

La selezione annuale di Bandiere Blu, misura, secondo 32 criteri, la qualità delle spiagge, in particolare dal punto di vista ambientale. Tra i parametri presi in considerazione ci sono la qualità dell’acqua balneabile, la gestione dei rifiuti e l’educazione ambientale ma anche l’accessibilità alle persone disabili, la presenza di piste ciclabili e la sicurezza dei visitatori. Ma c’è dell’altro.





Cavoli (Marina di Campo) e La Sorgente (Portoferraio) –

La spiaggia di Cavoli -

La spiaggia di Sorgente -

La più cliccata -

spiaggia delle Ghiaie

Queste spiagge sono rispettivamente al 14° e 16° posto nella classifica europea delle migliori spiagge stilata da European Best Destination, ente della Commissione UE per la promozione del turismo, ha scelto grazie ai voti di migliaia di viaggiatori le 22 spiagge più belle d'Europa per quest’anno, tra cui 7 italiane.Cavoli è una delle spiagge più amate dell’Elba, per la sua sabbia e il mare particolarmente limpido. Complice del successo anche un microclima particolarmente favorevole, grazie alla vicinanza del Monte Capanne che ripara Cavoli dai venti e rendendo così la spiaggia utilizzabile durante quasi tutto l’anno.La Sorgente, conosciuta anche come Acquavivetta, deve il suo nome a una sorgente d’acqua posta in un fosso poco distante. Acqua perfette, sabbia e ghiaietta caratterizzano questa spiaggia, che culmina con un sentiero panoramico che conduce alla vicina spiaggia di Sansone, a sua volta inserita nella classifica delle spiagge più belle d’Europa nel 2021, secondo la classifica stilata da Trip Advisor.Un ulteriore apprezzamento arriva dal pubblico della rete: ladi Portoferraio è tra le più cliccate del 2021 su Street view, la funzionalità di Google che permette di vedere città, strade, siti artistici e località turistiche direttamente dalla piattaforma e che proprio in questi giorni ha compiuto 15 anni. La spiaggia delle Ghiaie, a nord-est dell’Isola, vicinissima a Portoferraio, è una delle spiagge più amate per la bellezza dei suoi fondali e per i ciottoli grigio-azzurri levigati dal mare. Il loro colore si deve agli Argonauti che, alla ricerca del Vello d’oro, approdarono su questa spiaggia e usarono i morbidi pezzi di pietra per detergersi il sudore, colorandoli per sempre. Se soffia lo scirocco, l’acqua diventa ancora più trasparente e il mare perfetto per lo snorkeling.Per maggiori informazioni: www.visitelba.info