L'incanto di Ventotene, l'isola che tentò Ulisse

La leggenda narra infatti che quest’isola dell’arcipelago Pontino fosse l’isola delle sirene che cercarono di incantare l’avventuroso Ulisse: certo, questa isola che sorge dal mare Tirreno tra Ischia e Ponza è l’ideale per chi del Mediterraneo vuole sentire l’anima più vera, fatta di silenzi e di profumi intensi, di tradizioni plurimillenarie, di fiori e colori altrimenti introvabili e con paesaggi mozzafiato.





Spiagge e anfratti incantevoli -

Immersioni per tutti i gusti -

Memorie di una storia antichissima -

L’isola è ricca di sapori

Ventotene è uno di quei luoghi speciali dove ci si sente in un altro mondo, che avvolge e trasmette energia e che lascia sempre desiderio di tornare. Ventotene ha poche spiagge accessibili a piedi. La principale è Calanave, facilmente raggiungibile dal Porto romano. La sabbia è di color nero ed è possibile noleggiare ombrelloni e lettini. Nel pomeriggio non si può perdere un’indimenticabile tramonto dal belvedere di Parata Grande. Altra spiaggia facilmente raggiungibile è Cala Rossano, all’interno del Porto nuovo. L’isola è ricca di numerosi e suggestivi scorci tufacei e basaltici visibili da mare. E’ semplice noleggiare una barca: nel porto romano ci sono punti attrezzati i e disponibili ad organizzare gite giornaliere con sosta bagno e spuntino a bordo. Qualsiasi punto dell’isola sceglierete, vi accorgerete che, nonostante la presenza dell’uomo, il mare di Ventotene è rimasto incontaminato.Ventotene, come abbiamo detto è un vero eden per chi ama le immersioni subacquee: "Punta Pascone", consente immersioni facili con profondità massima di soli 15 metri. Il fondale di sabbia lavica nera è popolato da tracine e rombi. Su di questo si apre un'ampia grotta, ricca di nudibranchi, molto suggestiva per la fotografia subacquea. "Secca dell'Archetto", a circa 300 metri dalla costa dell'isola in mare aperto, promette un’immersione più impegnativa per via della profondità fino a 50 metri, ma comunque accessibile a tutti. Un tunnel subacqueo, a profondità ancora ridotta, è ricco di spugne, di re di triglie e di anemoni di mare. "Punta dell'Arco", fino ai 40 metri di profondità, caratterizzata da due grotte a 30 metri ricche di tunicati e di castagnole rosse. C’è poi il relitto della Santa Lucia, affondato il 24 luglio 1943 da un attacco aereo e posato sul fondale sabbioso da 39 a 46 metri di profondità.Un lembo di terra al centro del mediterraneo, crocevia di popoli e razze, custode di duemila anni di storia. I Romani costruirono l’acquedotto, il porto, una sontuosa villa imperiale e la elessero esilio dorato di Giulia, la figlia ribelle dell’imperatore Augusto che amava la libertà e la vita spensierata. Del periodo romano a Ventotene sono rimaste diverse rovine di ville e acquedotti, il porto antico e le peschiere modellate nelle rocce vulcaniche di tufo. Da visitare senz’altro il ricco Museo archeologico ospitato nel borbonico Forte Torre Dopo il dominio romano solo nel ‘ 700 l’isola rinacque, quando i Borbone la ripopolarono e costruirono gran parte del centro abitato: la Chiesa, il Castello, le Rampe, le case del Pozzillo e il famoso carcere sul vicino isolotto di Santo Stefano. Colori pastello e una vita distesa, fatta di pesca e agricoltura. Durante il periodo fascista, precisamente dal 1941 al 1943, sull'isola furono confinati numerosi antifascisti di tutte le tendenze, nonché persone considerate non gradite al regime., come le celebri lenticchie, le fave, gli asparagi, i carciofi, il rosmarino e il finocchietto che qui hanno un aroma unico e che finiscono in cucina per rendere ancora più gustose le varietà più pregiate di pesce fresco come aragoste, saraghi, cernie, scorfani, triglie e merluzzi a quelle meno rinomate ma dal gusto inconfondibile, come le ricciole e le occhiate.