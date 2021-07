La magia del Circeo, tra spiagge e leggende

Il Circeo, che si trova in provincia di Latina, è un territorio estremamente vario, ricco e affascinante dal punto di vista ambientale: scorci di grandissimo interesse naturalistico si alternano a spiagge, grotte e ripari naturali, che presentano un grande interesse archeologico oltre che paesaggistico, tutelati dal Parco nazionale, che si estende su circa 8500 ettari.



San Felice del Circeo - Le spiagge del Circeo sono bagnate da un mare trasparente e pulito, anche se in prossimità di porti; tra le più apprezzate e frequentate la piccola Spiaggia del Porto, la selvaggia spiaggia di Torre Paola. Ci sono poi la Bussola e la bellissima spiaggetta del Prigioniero. La principale località della zona è San Felice del Circeo che conserva l’interessante torre medievale dei Templari e, sulla sua spiaggia, la grotta Guattari dove è stato rinvenuto il cranio di un uomo di Neanderthal. Altre due le grotte da visitare: alla base del Circeo quella delle Capre, facilmente raggiungibile a piedi, e la grotta Azzurra, accessibile dal mare.



Il Cristo del Circeo - Dalla cima del Circeo si gode di un panorama mozzafiato: quando il cielo è sereno, infatti, si può scorgere a nord la cupola di San Pietro di Roma e a sud l’isola Ischia e il Vesuvio. Gli amanti del windsurf hanno un campo velico ideale a San Felice Circeo, la spiaggia dei romani. Molte le mete che soddisfano la passione subacquea: la più nota è sicuramente quella, raggiungibile dal porto, che porta ad ammirare la statua bronzea del Cristo del Circeo, la cui cerimonia ufficiale di inabissamento a una profondità di 18 m ha avuto luogo nel 1992. Il più vasto comprensorio archeologico del Circeo è quello della villa imperiale di Domiziano sulle sponde del lago di Paola, del primo secolo dopo Cristo, caratterizzata da opere di ingegneria idraulica che costituivano terme, piscine, fontane e cisterne.



Il tempio della Maga - Al di là del faro, raggiungibile con un itinerario-trekking, c’è il picco di Circe, con le rovine del tempio dedicato alla maga. La zona tutelata dal Parco è un vero e proprio paradiso per gli amanti del birdwatching. Al suo interno il lago di Sabaudia (detto anche di Paola), il più grande dei laghi pontini, insieme a Caprolace, Monaci e Fogliano, costituisce inoltre un classico esempio di ecosistema lagunare, luogo di sosta migratoria dove poter ammirare diverse specie di uccelli, come le oche selvatiche, gru, cavalieri d’Italia e fenicotteri.



Squisita gastronomia - Siamo nell’Agro Pontino, zona di allevamento di bufale. Qui, la mozzarella di bufala si fregia del marchio Dop, che ne indica la Denominazione di origine Protetta. Oltre al pregiato formaggio, i menu locali ripropongono i gustosi piatti della tradizione laziale, tra cui le sfoglie all’uovo, le tagliatelle, le pappardelle o i ravioli, l’abbacchio (agnello), il castrato di montagna, la giuncata (latte cagliato), l’impanata (siero e ricotta freschi) o le salsicce con peperoncino piccante. Lungo la fascia costiera a nord del promontorio del Circeo, nella pianura pontina, si producono anche numerosi vini bianchi, rossi e rosati Doc che accompagnano i piatti della tradizione locale.