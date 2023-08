Le coste dell'Istria paradiso per lo snorkeling

Un mondo sottomarino inaspettato e bellissimo, reso ancora più accessibile e facile da esplorare grazie a un progetto di mappatura dei fondali, che ha reso i fondali facilmente accessibili anche dai non esperti di immersioni. Bastano maschera e boccaglio e chiunque può facilmente trovare i siti più belli e interessanti, ed esplorarli facendo snorkeling. Ecco i luoghi da non perdere.



A Fažana (Fasana), nel porto romano - Nel canale della cittadina di Fažana (Fasana), ben protetto dalle onde sin dai tempi antichi, si possono vedere i resti di un molo romano a forma di amo (a una profondità di 1-2 metri), dove gli archeologi hanno trovato anfore e manufatti in ceramica (Fasana era famosa per la produzione di olio d’oliva e vino). Da un punto di vista della fauna, su questo fondale sabbioso è possibile incontrare pesci come il capone lira, le seppie, le tracine drago, la granceola piccola, i granchi fellone e le ostriche grandi, che si trovavano regolarmente nei menù degli antichi romani.



Sulle tracce dei pirati a Capo Promontore - Nell’estrema punta meridionale dell’Istria, a Capo Promontore (Kamenjak), si trova forse uno dei luoghi più emozionanti da esplorare con pinne, boccaglio e occhiali: la grotta Grande Kolombarica, che emerge dalle acque con un’apertura a forma di cuore (qui le colombe nidificano e da questo dettaglio prende il nome la grotta stessa). È registrato negli archivi storici che i pirati di Ulcinj (Dulcigno, in Montenegro) raggiungessero regolarmente l’Istria nel III secolo A.C. con i loro velieri ed è molto probabilmente che questa grotta fosse utilizzata per nascondere le barche i frutti dei saccheggi. Oggi, oltre al blu del mare, la grotta è colorata da spugne e alghe, e popolata da gronghi, gamberi e granchi.



A Novigrad (Cittanova), tra le antiche mura - Un altro punto da non perdere per lo snorkeling è il porto della graziosa cittadina di Novigrad (Cittanova), nota per le mura veneziane che la cingono. Lo snorkeling può iniziare proprio dalle mura, dove si trova un piccolo lido con ciottoli e rocce. Sotto la meda, si possono vedere alghe brune (indicano acque pulite), e poi saraghi comuni, castagnole, branchi di cefali e soprattutto colonie di cavallucci marini di colore giallo.



La Lanterna di Vrsar (Orsera) - Emozionante l’immersione che si può fare a Vrsar (Orsera): di fronte alla cittadina si trova l’arcipelago di isole e isolotti più numeroso dell'Istria, e qui – a un miglio nautico circa dalla costa – spicca anche un faro (Plić Mramori, chiamato semplicemente Lanterna o Lanterna rossa). Si può raggiungere in barca o con il SUP, e poi iniziare lo snorkeling alla base del faro, che pullula di vita marina: occhiate, castagnole, piccoli pesci azzurri che rincorrono gruppi di pesce serra .Per gli esperti dell’apnea, da non perdere l’esplorazione dei massi più profondi perché nascondono tracce di un lontano passato: qui gli archeologi hanno trovato prove di naufragi romani e resti di un galeone del XV o XVI secolo. Nell’area si possono vedere frammenti di anfore e chiodi dalla forma squadrata, ondulata, di colore ossidato, verdastro, parte integrante di una nave di legno.



A Pula (Pola) nelle grotte - Lo snorkeling parte dalla bellissima spiaggia rocciosa di Prirodno, non lontano dal campeggio Arena Stoja di Pula (Pola): quello che si vede emergere dalle acque è una sorta di ponte naturale di pietra, con tre grotte semiaperte in due delle quali entra il mare. Sott’acqua invece lo spettacolo continua tra boschetti di coralli e scogli popolati da datteri di mare (un mollusco protetto).



I colori di Rabac (Porto Albona) - Nella parte orientale della penisola istriana, nel golfo del Quarnero, c’è un interessante punto di snorkeling chiamato Girandella: appena ci si avvicina alla scogliera di rocce che si tuffano nel mare turchese, si notano delle formazioni che ricordano le vertebre di un dinosauro. La scogliera si estende in profondità come una lunga parete intervallata da crepe colorate, abitate da spugne di varie e adornate con alghe di diversi colori. La scogliera è molto ricca di fauna: si possono vedere avannotti di salpa, che si riconoscono dalle strisce giallo oro e dagli occhi gialli, e avannotti di cefali, di colore argento, che visitano occasionalmente la zona. Tra gli abitanti fissi si trovano inoltre saraghi pizzuti, orate, branzini e pesci più piccoli come castagnole, sciarrani, donzelle e occhiate.



Per maggiori informazioni: www.istriavicina.istra.hr