Insenature e calette: ecco le più belle d’Italia

CAPRICCIOLI - COSTA SMERALDA - SARDEGNA - Una spiaggia poco più grande di un fazzoletto, circondata da rocce bianche e rosate. Le acque hanno una trasparenza eccezionale tanto che i turisti fanno la fila per potervi sostare almeno per qualche tempo. Si trova nella Sardegna settentrionale, a poca distanza da Porto Cervo, in Costa Smeralda.



CALA GOLORITZÈ - OGLIASTRA – SARDEGNA Si trova a 9 chilometri da Baunei, nella regione sarda dell'Ogliastra ed è famosa per la roccia a pinnacolo alta circa 140 metri che attira ogni anno numerosi appassionati di climbing di tutto il mondo. L'insenatura circostante è incantevole, con acque turchesi e trasparenti.



SAN FRUTTUOSO – CAMOGLI – LIGURIA – Una piccola spiaggia di ghiaia, un mare verde smeraldo e una antica abbazia benedettina stretta tra mare e montagna: è uno degli angoli più celebri della Riviera Ligure di Levante. Si raggiunge solo in barca o con un trekking, lungo un sentiero piuttosto impegnativo.



CALA VIOLINA – MAREMMA – TOSCANA – Questa suggestiva caletta si trova all’interno della riserva naturale delle Bandite di Scarlino. Non ha grandi dimensioni, ma è unica al mondo: la sabbia della spiaggia quando viene calpestata e in assenza di altri rumori, emette un suono che ricorda la voce di un violino.



CHIAIA DI LUNA – PONZA – LAZIO - E' la spiaggia più famosa e fotografata di Ponza. La sua forma e il colore fanno pensare a quella di una falce di luna in una notte d’estate. La spiaggia è fatta di ghiaia bianca sottile, che assicura il colore turchese e la trasparenza dell’acqua, ma attualmente non è agibile e la baia può essere raggiunta solo dal mare perché la falesia che sovrasta la spiaggia è franosa e richiede lavori di consolidamento.



BAIA DELLE DUE SORELLE - RIVIERA DEL CONERO – MARCHE - Simbolo di questo incantevole tratto di costa, deve il suo nome alle due rocce gemelle che si stagliano sul blu del mare. La baia è raggiungibile solo dal mare e questo la preserva dall’assalto dei turisti, conservando una natura incontaminata e selvaggia.



TORRE SANT’ANDREA – LECCE – PUGLIA - Questo tratto di costa rocciosa si trova tra Baia dei Turchi e Torre dell'Orso, e costituisce una sorta di piattaforma naturale sul mare. E' un paradiso di piccole grotte, calette e faraglioni, di bellezza mozzafiato.



SAN DOMINO E SAN NICOLA - ISOLE TREMITI – PUGLIA - Le Isole Tremiti sono un arcipelago situato nel mare Adriatico, 22 km a nord del promontorio del Gargano. San Domino è l'isola più grande e più abitata, e possiede l'unica spiaggia sabbiosa dell'arcipelago: Cala delle Arene. San Nicola, invece, è sede comunale e ospita i principali monumenti dell'arcipelago.



CALA ROSSA – FAVIGNANA – SICILIA – E’ una delle insenature più belle e pittoresche dell’arcipelago delle Egadi. Il colore turchese del mare fa uno splendido contrasto con le rocce bianche di tufo che costituiscono la costa.



SPIAGGIA DEI CONIGLI - LAMPEDUSA - E’ considerata una delle spiagge più belle del mondo e da anni è in testa alle classifiche delle preferenze dei viaggiatori internazionali. Questa incantevole insenatura ha mare cristallino e una spiaggia bianca, amatissima e molto frequentata dai bagnanti durante tutta l’estate.