I paesaggi marini più belli per congedarsi dall'estate

Dedicato a chi ha già nostalgia dell ’estate : le coste del Belpaese regalano scorci paesaggistici mozzafiato in tutti i periodi dell’anno. Basta una giornata di sole per goderseli appieno, anche se la bella stagione si sta concludendo. Ne abbiamo scelti alcuni, da nord a sud, come suggestione e, magari, come ispirazione per rubare una giornata dal sapore vacanziero.

ISOLA TAVOLARA, Sardegna – Con la sua forma allungata e le scogliere a picco, la Tavolara si trova in uno dei tratti più belli della Sardegna. La costa è frastagliata e coperta di macchia mediterranea, il cui colore verde brillante crea uno splendido contrasto con il turchese del mare e l’azzurro del cielo.

PORTOFINO, Liguria – Il borgo marinaro, uno dei più celebri d’Italia, è situato nella parte occidentale del golfo del Tigullio, in una baia ai piedi dell'omonimo promontorio ed è inserito nel Parco naturale regionale di Portofino e nell'Area marina protetta Portofino. L’aspetto del borgo è rimasto immutato nel corso del tempo, con le tipiche casette liguri dai mille colori, allineate sul fronte del porto.

ORBETELLO, Toscana – Immerso in una importante area naturale protetta, la laguna di Orbetello comunica con il mare per mezzo di tre canali artificiali: qui le acque hanno una profondità media è di un metro circa, mentre la massima non supera i 2 m. In questa zona nidificano o transitano di passaggio molte specie di uccelli, facendo di quest’area una zona umida di importanza internazionale.

SPERLONGA, Lazio - La città è dominata dal colore bianco delle sue case arroccate sui Monti Aurunci. Il primo turista Vip di questa località fu l’imperatore romano Tiberio, del quale ancora sono visibili i resti della meravigliosa villa, con tanto di grotta marina annessa.

PALINURO, Campania - Ci troviamo nel Parco Nazionale del Cilento. Palinuro prende nome da un personaggio dell’Eneide, nocchiero di Enea, caduto in mare di notte in questo tratto di costa, e vittima sacrificale affinché Enea potesse raggiungere il Lazio. Capo Palinuro è famoso per la bellezza del paesaggio e per le numerose grotte che si aprono lungo la costa.

GOLFO DI NAPOLI – Il Vesuvio che domina maestoso e inquietante il paesaggio, il mare blu e la città distesa ai piedi della montagna: vista da Posillipo Napoli è di bellezza irresistibile. Solo dopo aver contemplato questo paesaggio si può partire alla scoperta delle mille bellezze della città partenopea.

MARATEA, Basilicata – Affacciata sulla meraviglia del Golfo di Policastro e stretta tra i monti e la costa, Maratea è l’unico centro lucano affacciato al Mar Tirreno, su una costa lunga appena una trentina di chilometri. La linea costiera è tutta un susseguirsi di piccole insenature, promontori, e isolotti.

ISOLE EOLIE, Sicilia - Un arcipelago di magica bellezza: è composto da sette isole, alle quali si aggiungono numerosi isolotti e scogli affioranti dal mare. Comprende due vulcani attivi: Stromboli e Vulcano. La natura aspra e selvaggia e i colori straordinari del paesaggio lasciano senza fiato i visitatori.

LEVANZO, Isole Egadi- Con una superficie emersa di appena 5 km quadrati, è la più piccola delle isole Egadi, situate a cavallo tra basso Tirreno e canale di Sicilia. Ancora selvaggia e incontaminata, offre un mare splendido e un piccolo borgo con le caratteristiche casette imbiancate a calce.

TORRE DELL'ORSO, Puglia - Insieme a San Foca, Roca, Sant’Andrea e Torre Specchia, è inserita in un tratto spettacolare di costa salentina, dalle luci suggestive e dall’acqua sempre cristallina. Una costa frastagliata, con faraglioni, grotte, incantevoli piscine e archi naturali.

COSTA DEI TRABOCCHI, Abruzzo - In questo tratto di litorale abruzzese, compreso nella provincia di Chieti, si incontrano diffusamente i trabocchi, antiche macchine da pesca a palafitta. Molti sono stati restaurati e trasformati in piccoli ristoranti, che offrono buoni sapori di mare e un'atmosfera davvero speciale.

CONERO, Marche - Il Monte Conero costituisce il più importante promontorio italiano dell'Adriatico dopo quello del Gargano ed ha le rupi marittime più alte di tutta la costa orientale adriatica: più di 500 metri a picco sul mare. Lungo il promontorio si aprono spiagge incantevoli, raggiungibili solo dal mare.

DELTA DEL PO – Atmosfere lagunari, tramonti dolcissimi, incontri ravvicinati con uccelli di ogni specie: questa regione è tutta da esplorare in lentezza, a piedi o in bicicletta, alla scoperta di bellezze e suggestioni che all’inizio dell’autunno sono ancora più seducenti.

LAGUNA DI VENEZIA - Venezia è un vero universo fatto di canali, ponticelli, gondole, leggende misteriose e tradizioni popolari. La laguna su cui sorge la città è la più estesa del mar Mediterraneo, con una superficie di circa 550 km quadrati, e ha una bellezza da scoprire. L'intero territorio è stato inserito nel 1987 nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO.