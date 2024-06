Baleari: una per una, le spiagge più belle di Formentera

Ecco alcune indicazioni per ottimizzare una vacanza a Formentera, la più piccola isola dell'arcipelago delle Baleari in Spagna. Forse la più tranquilla e rilassante. Acque cristalline sabbia finissima e bianca, quindi lidi adatti a chi viaggia in famiglia. Ma anche spettacolari calette rocciose come Caló des Mort o Cala en Baster. E’ la più piccola delle isole Baleari ma - dice chi se ne intende - anche la più tranquilla e rilassante. I colori e i profumi della natura durante la primavera sono i protagonisti assoluti sull’Isla Bonita, che conquista i turisti con la sua veste più dolce. Il clima mite e soleggiato di aprile e maggio è infatti ideale per chi desidera trascorrere giornate di sole e tranquillità, ma anche per chi ama le vacanze attive, tra sport ed eventi.