Costa Smeralda, un tuffo nel paradiso dei vip

PAESAGGI MOZZAFIATO - Spiagge di incomparabile bellezza, colline ricoperte di vigneti e tesori archeologici: dal golfo di Arzachena, città antichissima a 25 chilometri da Olbia (molte, nelle sue campagne, le tombe e le necropoli dell’antico popolo nuragico) e dal “fungo” di roccia sovrastante il paese, che inizia la Costa Smeralda. Prendendo la strada per Olbia, il primo svincolo sulla sinistra porta a Baja Sardinia, sull’estrema punta nord della penisoletta della Costa. Non è inclusa nel consorzio fondato dall’Aga Khan, ma è una nota località balneare (con parco acquatico, ideale per far divertire i bambini) e ha la maggiore ricettività alberghiera del territorio. Alla fine del borgo, Cala Battistone, dalla sabbia finissima. Bella l’escursione alla penisola di Capo Ferro, con di fronte le isolette di Cappuccini e delle Biscie, inclusa quest’ultima nel Parco nazionale dell’arcipelago della Maddalena.



LA MONDANITÀ DI PORTO CERVO - Ritornando sulla litoranea, proseguendo a est, si trova lo splendido fiordo di Poltu Quatu, e poco dopo, sulla destra, il masso di granito con incisa la scritta Costa Smeralda: questo è il confine nord. Ecco Liscia di Vacca, dal piccolo borgo gioiello, e ancora spiagge a volontà, sabbia fine e mare blu fino alla “capitale”: Porto Cervo. Famosissimo borgo marino, simbolo della Costa Smeralda, deve il suo nome dalla forma del porto naturale attorno a cui è stato costruito, che ricorda la testa di un cervo. La suggestiva baia è affollata d’estate da lussuosi yacht e barche a vela. Con il suo particolare stile architettonico, è un dedalo di viuzze, portici e scalinate che convergono nella piazzetta centrale, collegata con un ponticello di legno al porto vecchio e nota per boutique e negozi griffati. Allegra, colorata e mondana, elegante e raffinata, qui non ci si ferma mai: il giorno, è il paradiso per chi ama il sole e il mare (splendide le spiagge di sabbia bianchissima), la sera è tutta un’effervescente mondanità: i locali alla moda, i piccoli ristoranti, le selezionate boutiques, la movida scintillante, aperitivi e serate eleganti ne fanno il regno estivo italiano più glamour ed esclusivo.