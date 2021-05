Estate in Abruzzo: i tre volti dell’Adriatico

In qualsiasi stagione si decida di visitarlo, il mare d’Abruzzo è in grado di regalare al viaggiatore un’esperienza varia e indimenticabile. Se nella parte nord i circa 130 chilometri di costa si caratterizzano per un continuo arenile di sabbia dorata intervallato da pinete e torri di avvistamento: l’ideale per una vacanza in famiglia , in tutto relax .

Ma nel tratto a sud di Pescara, quello compreso tra i comuni di Ortona e Vasto – conosciuto come la Costa dei Trabocchi per la presenza di secolari macchine da pesca sospese sul mare – la sabbia cede il posto ad un alternarsi di scogliere, calette ghiaiose e promontori a picco sul mare, dove le onde dell’Adriatico lambiscono panorami mozzafiato.



In bici sulla costa - Una costa dal doppio volto ma unita da un’unica, grande meraviglia, da scoprire anche in sella ad una bicicletta pedalando sospinti dalla brezza marina grazie ad una panoramica pista ciclabile realizzata lungo l’intero litorale (in via di completamento) che consente di visitare tutte le diciotto località bagnate dalle acque blu dell’Adriatico, concedendosi giornate di puro divertimento tra rilassanti nuotate, pagaiate in canoa, immersioni subacquee, attività di snorkeling, kitesurf o windsurf, fino a ben più tranquille esperienze in barca a vela.



Natura integra - Oltre a svago e relax, il mare d’Abruzzo è in grado di regalare anche una serie di attrazioni naturalistiche, storiche ed architettoniche di straordinario valore. A cominciare dall’Area Marina Protetta Torre del Cerrano tra i comuni di Pineto e Silvi, una delle più antiche torri di avvistamento del Regno di Napoli, circondata da una fitta macchia di pini domestici e pini d’Aleppo. Per poi proseguire con una serie di riserve statali e regionali – dalla Pineta Dannunziana a Pescara alla Lecceta di Torino di Sangro, fino a Punta Aderci a Vasto – che fanno da cornice naturale alle 8 località premiate nel 2020 con la Bandiera Blu ed alle 10 dove sventola la Bandiera Verde assegnata dall’associazione dei pediatri alle spiagge con caratteristiche adatte ai bambini ed alle famiglie.



Il magnifico interno - Spostandosi poi in collina nei borghi storici delle cittadine balneari è possibile godere anche di spettacolari e romantici panorami dai numerosi e suggestivi belvedere a picco sul mare, da Giulianova a Montepagano di Roseto degli Abruzzi, da Silvi ad Ortona, dove regna maestoso il Castello Aragonese; fino a San Vito Chietino, Fossacesia e la sua imponente Abbazia benedettina di San Giovanni in Venere circondata da uliveti e vigneti, per arrivare infine alla città di Vasto, un vero e proprio piccolo gioiello tutto da scoprire, dove concedersi una passeggiata all’imbrunire lungo la Loggia Amblingh posta proprio di fianco allo storico Palazzo d’Avalos, dalla quale godere di un incantevole affaccio sul Golfo d’Oro e più in là fino alla Puglia.



Per maggiori informazioni: www.abruzzoturismo.it