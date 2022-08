Catalogna: le calette più belle della Costa Brava

Sono le calette nascoste

, preservate dal progresso e raggiungibili solo a piedi o in barca. Angoli di paradiso dove il mare sembra più azzurro e si può godere tutta la tranquillità che questi luoghi riservano ai visitatori. La Costa Brava ne vanta molte, ecco le- Tra la città di Palamós e Calella de Palafrugell, c’è Cala Corbs, una caletta che prende il nome dal cormorano, un uccello che dopo la pesca deve far asciugare sempre le sue piume. È una stretta insenatura marina protetta dal vento e dalle onde dove il mare assume un suggestivo colore blu turchese. Per raggiungere la spiaggia si parte dae si percorre il sentiero circondato da pinete per circa 30 minuti.- Sempre nel comune di, proseguendo dopo Cala Corbs, si può arrivare fino a Cala Estreta, per alcuni catalani la più bella cala della Catalogna. Come già indica il nome, si tratta di una spiaggia molto piccola, larga poco più di 100 metri. È racchiusa tra pinete e scogliere con un grande scoglio centrale che le dà la forma di una doppia mezzaluna. Ci sono diversi luoghi degni di essere esplorati, sia a terra che in mare. L’attrazione principale della spiaggia, oltre ovviamente alle acque poco profonde e molto limpide, è la vecchia capanna di pescatori che si trova ad una delle estremità. Si tratta di una capanna descritta in un documento del XVI secolo, è stata recuperata dal Comune ed è possibile affittarla per un giorno.- Si trova a Cap De Creus ed è una delle ultime caletta vergini della Catalogna, con fondali bassi, ciottoli e mare cristallino. Questa spiaggia nascosta e tranquilla si trova ad una delle estremità del leggendario sentiero GR11, o, il percorso di 788 km che collega l'Oceano Atlantico con il Mar Mediterraneo. Per raggiungere la spiaggia si percorre proprio un tratto di questo sentiero. Partendo da Port de la Selva si imbocca il GR11 e si cammina per un paio di km nella vegetazione selvaggia, costeggiando anche le rovine di edifici romanici fino ad arrivare, come premio, a uncelato.- Anche chiamata la cala dei 300 scalini, Cala de Sa Futadera si trova aed è una caletta selvaggia di sabbia fine, circondata da scogliere scoscese coperte di vegetazione, poco frequentata e larga solo 100 metri. La macchia mediterranea si esprime qui in tutta la sua bellezza. È particolarmente bella la parte di costa che va dal promontorio di Es Pentiner, a destra della cala, alla spiaggia di Sa Pedrosa, anche se di difficile accesso senza barca. Questa striscia presenta formazioni rocciose irregolari e grotte come Tabac e la minuscola spiaggia di En Colomer. Il fondale presenta abbondanti rocce sommerse a poca profondità ed è molto ricco di flora marina, quindi è ottimo per le immersioni.- L’ultima è un suggerimento per i turisti più avventurosi: Cala de la Font Morisca, raggiungibile attraverso un sentiero mediamente difficile. La camminata inizia ai. Con una ripida discesa si arriva al livello del mare e poi si attraversa una “porta” rocciosa - chiamata Es Trau - che conduce alla caletta. La spiaggia di ciottoli è lunga circa 50 metri ampia 15 metri e prende il nome da una fonte che scorreva nella cala, asciutta ormai da anni. Come tante cose in Catalogna, porta con sé una leggenda: si dice che l'ultima cosa che i Saraceni fecero, fuggendo dalla regione, fu bere dalla fontana che scorre in questa cala.Per maggiori informazioni: www.catalunyaexperience.it