Adriatico: le esperienze imperdibili sulla Riviera del Conero

LA SPIAGGIA DELLE DUE SORELLE - Non è solo una spiaggia, è un vero e proprio must per chiunque visiti il Conero. È un luogo perfetto, in cui la natura ha mantenuto il comando assoluto: non ci sono strade, non ci sono attrezzature da spiaggia, né punti di ristoro: si arriva solo via mare, utilizzando una barca privata o i traghetti che partono dal porto di Numana. Il viaggio dura circa 20-30 minuti e offre gli scenari stupendi di un tratto di costa di grande bellezza. La spiaggia è una distesa di sassolini bianchi, tutti di forma rotondeggiante (a proposito: è severamente vietato portarli via per ricordo!), dominata da due faraglioni gemelli, le due Sorelle che danno il nome alla spiaggia. Il mare passa dal turchese al blu intensi in pochi metri, a testimonianza della rapidità con cui il fondale acquista profondità. La spiaggia si trova proprio sotto la falesia del Monte Conero, per cui il pomeriggio l’ombra arriva presto: per godere il sole è meglio visitarla la mattina. Dal punto di vista geologico, la spiaggia è “giovane”: si è formata infatti a seguito di una frana avvenuta nel 1892: prima di allora, la zona aveva una conformazione molto diversa. Sul fondale marino antistante la spiaggia giace il relitto della “Pinguino”, una nave da carico affondata negli anni '60: nelle giornate di mare calmo e con acqua limpida, chi fa snorkeling può intravedere i resti del relitto poco lontano dalla riva a una profondità tra i 4 e i 6 metri e ad appena a circa 50-80 metri dalla riva, offrendo ai sub un sito interessante di esplorazione e un vero paradiso per i pesci e le altre specie marine. La spiaggia non può essere raggiunta via terra: l’ultimo tratto del “Sentiero del Lupo” è chiuso per motivi di sicurezza.