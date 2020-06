A Finale Ligure bandiere blu, verdi e lillà: vacanze al top

Il territorio di Finale Ligure è indissolubilmente legato alla natura in tutte le sue forme e a tutte le attività ad essa collegate: mare, spiaggia, roccia, montagna, aria. È quindi meta prediletta per gli amanti dell'outdoor e delle attività en plein air.



Spiagge e mare - Finale Ligure, premiata con il riconoscimento internazionale della Bandiera Blu per la qualità di acque e spiagge, è da sempre una prestigiosa località balneare turistica. Accoglie i turisti con spiagge sia libere che attrezzate, stabilimenti balneari, servizi e strutture per il relax e per le attività sportive sul mare.



Un territorio con tutte le bandiere - Per la qualità dei suoi servizi turistici, Finale Ligure ha ottenuto importanti riconoscimenti: Bandiera Blu per la gestione sostenibile delle località balneari, Bandiera Verde per le spiagge a misura di bambino, Bandiera Lilla per l’attenzione e accoglienza dei turisti con disabilità. La città inoltre fa parte de I Borghi più Belli d’Italia, per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, Borghi di Riviera, per la tutela e miglioramento dell’immagine del territorio, Vegan Friendly per l’alimentazione ed il benessere della cultura vegana.



Altopiano delle Manie, polmone verde – Vero polmone verde alle spalle di Finale è l'altopiano delle Manie, con pregiati vigneti, sono meta prediletta per i pic-nic primaverili e per soste golose in trattorie e agriturismi che propongono la più tipica cucina locale. Tutto il territorio è attraversato da una estesissima rete sentieristica, percorribile sia praticando trekking o nordic walking, sia in sella ad una MTB e\o Gravity Bike. La sua particolare conformazione rocciosa, caratterizzata dalla presenza di una notevole quantità di grotte (tra le quali spiccano l'Arma delle Fate e la grotta dell'Arma) e anfratti, ha favorito l'insediamento dell'Homo Erectus e poi dell’Homo Sapiens Neanderthalensis: zona riveste quindi un notevole interesse archeologico e geologico.



Climbing - Il Finalese è una delle aree carsiche più estese in Italia. La roccia calcarea molto particolare, caratterizzata da buchi e appigli "a goccia", rende la destinazione una delle più tecniche al mondo per il climbing. Oggi il Finalese è uno dei paradisi internazionali di tale disciplina. Oltre che per la sua roccia, considerata una delle più belle in assoluto, la zona è unica anche per il fatto che dà la possibilità di arrampicarsi anche in riva al mare. Sono ben 3.000 le vie di arrampicata sportiva, ben attrezzate. Alcune falesie restano invece “alpinistiche”, per gli amanti del vecchio stile e della vecchia concezione.



Mountain Bike - Il Finalese è anche una delle mecche della mountain bike. Offre sentieri adatti a ogni disciplina MTB e non è un caso che dal 2008 ospiti una delle competizioni più importanti a livello internazionale di Enduro MTB. Dal 2013, il FinalEnduro rappresenta la finale del prestigioso circuito internazionale Enduro World Series, evento che vede la partecipazione di tutti i Rider più importanti dell'ambito mondiale delle MTB.



Per maggiori informazioni: www.turismo.comunefinaleligure.it