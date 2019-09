A Cipro, dove l’estate dura fino a novembre

L’isola che ha dato i natali ad Afrodite è benedetta, infatti, da un clima ideale per vivere il mare ben oltre la metà del mese di novembre e bagnata dalle acque più pulite d’Europa. Una vacanza seppur breve e tonificante nei tanti hotel affacciati direttamente sul mare per qualche giorno di totale tranquillità, in cui passare direttamente dalla camera alla spiaggia, sostando magari anche qualche ora presso il centro benessere.



Una spiaggia incontaminata - Fare una scelta è davvero difficile, ma, tra gli spot imperdibili, se si amano i luoghi selvaggi, la cui natura non è stata contaminata da ombrelloni, lettini e chioschi, figura la baia di Petra Tou Romiou che disegna un’ansa bellissima, punteggiata di scenografici massi di pietra, circondati dalle sue acque intensamente turchesi. E non potrebbe non essere un luogo straordinario visto che si narra che proprio dalla spuma delle sue onde emerse Afrodite, immortalandole per sempre nella leggenda.



Nuotare nel cristallo - Altro luogo magicamente selvaggio, in cui magari, fare anche un po’ di trekking è la penisola di Akamas, riserva naturalistica scelta dalle tartarughe per deporre le loro uova, la cui schiusa va in scena a settembre. Punto che sembra uscito direttamente da una fiaba marina è la sua celeberrima Blue Lagoon: le sue acque sono talmente trasparenti e calme da lasciar vedere a chi sta facendo snorkeling il candido fondale sabbioso anche in profondità. Un'altra possibilità per fare un tuffo nella laguna blu è salire a bordo delle barche con chiglia trasparente che salpano dal porticciolo di Latchi.



Tanti lidi attrezzati - Al ritorno è vivamente consigliato un meze di pesce – l’infinita sequenza di piatti che uno dopo l’altro arrivano in tavola per essere condivisi tra commensali – in uno dei ristoranti affacciati sulla darsena. Chi, invece, ama il comfort dei lidi attrezzati come si deve, non avrà che l’imbarazzo della scelta. Nel 2019 Cipro ha messo in fila ben 65 Bandiere Blu e tutte le aree balneari, con i loro eccellenti servizi, sono fruibili.



i siti archeologici - A prescindere dalle spiagge o dagli hotel scelti per regalarsi con agio qualche giorno d’estate fuori tempo massimo, oltre ai siti archeologici più noti come Pafos e Kourion, vale la pena dedicare almeno una mezza giornata alla capitale Lefkosia (Nicosia). Se si può, anche un’intera giornata, godendosi una cena e un dopocena in uno dei numerosi locali assolutamente cool e che offrono una cucina squisita.



Nicosia - L’atmosfera che ammanta Nicosia , in affascinante equilibrio tra passato e futuro, incanta al primo incontro. Il centro storico regala in ogni strada, vicolo e piazza una suggestione difficile da descrivere. Può essere legata a un’antica chiesa incorniciata da tralci di bouganville, all’ingresso di una dimora storica che ha conservato intatta la sua intrigante signorilità, alle gioiose chicchiere tra i tavolini all’aperto di un kafenion (qualcosa di più di una caffetteria). Per lasciarsi sorprendere è vivamente consigliato arrivare a Ledra Street, la vivace via dello shopping, mettere da parte mappe cartacee o digitali e passeggiare senza meta facendosi guidare dall’istinto.



