Tra Dolomiti e Salento: ecco i luoghi dello yoga

FOREST YOGA - Le bellissime piattaforme yoga dell’hotel Sonnwies sono inserite proprio in mezzo ad una foresta di conifere e betulle, da dove, circondati dagli alberi, si intravedono le cime delle Dolomiti. Ci troviamo a Luson, tra Bressanone e il passo delle Erbe, celebre per i suoi paesaggi dominati dai Monti Pallidi. Qui gli ospiti trovano la pace interiore e si ricaricano le batterie in questo contesto magico. Il profumo della foresta alpina ispira sia gli yoga - addicted sia i principianti, portando armonia nel corpo, nella mente e nello spirito. L’hotel Sonnwies organizza anche lezioni di yoga per bambini durante le quali i piccoli ospiti sperimentano in modo ludico le diverse posizioni abbinandole al respiro.



OUTDOOR YOGA - All’Hotel Chalet Mirabell, oasi esclusiva sopra i tetti di Merano, completamente immersa nel silenzio e nella natura dell’altopiano di Avelengo, i qualificati istruttori yoga, certificati in Vinyasa Flow, Yin Yoga e Singing Bowls, sanno aiutare a staccare la spina e sono a completa disposizione degli ospiti per insegnare loro il metodo più efficace per farlo! Il programma yoga da loro ideato combina movimento, quiete e consapevolezza per aiutare a ritrovare forza, calma ed equilibrio interiore attraverso sessioni outdoor nel verde dell’altipiano, accanto all’infinity pool dell’hotel con vista spettacolare sulle montagne per un benessere dell’anima davvero unico.



YOGA NELLA YURTA - A San Vigilio, lo yoga è praticabile tutta estate in una incantevole yurta mongola montata in un parco, all’ombra di grandi pini e abeti, accanto al torrente. Con la sua struttura rotonda, la yurta trasmette una sensazione di calma e protezione. Gli insegnanti organizzano diversi workshop e corsi, anche a misura di bambino: dalle pratiche mattutine al power yoga e allo Yin yoga a lume di candela. Tra le particolarità ci si può cimentare con lo Yogasthenics, una pratica ibrida di fitness che combina elementi dello yoga e del calisthenics. Si tratta dunque di una fusione di posizioni yoga tradizionali (asana) con esercizi di peso corporeo e movimenti dinamici.



YOGA A PLAN DE CORONES - All’Hotel Winkler, ai piedi del Plan de Corones, lo yoga è proposto tutto l’anno. Le varie sessioni si svolgono spesso all’aperto, anche sulla cima del Plan de Corones comodamente raggiungibile in cabinovia (a due passi dall’hotel). Con lo sguardo rivolto al maestoso panorama della val Pusteria, l’insegnante mostra le diverse asana. Durante l’anno vengono organizzati speciali yoga retreats con diverse specialità: Vinyasa Flow & Yin Yoga Retreat; Strala Yoga; Vinyasa Flow; Hatha Yoga. I diversi maestri più volte al giorno insegnano le diverse tecniche per praticare questa disciplina. Il relax continua alla spa dell’hotel, che oltre a numerose saune e sale relax, propone varie vasche e piscine panoramiche dove galleggiare e stemperare i pensieri.



IL MITIBLUM - In occasione dell’International Yoga Day e della Luna piena di inizio estate l’Hotel Tyrol di Selva di Val Gardena sarà ancora una volta location d’eccezione per un’experience indimenticabile: dal 21 al 23 giugno torna infatti MitiBlum, evento olistico dedicato allo yoga, e non solo, che tra i prati in fiore e le maestose cime delle Dolomiti offre l’occasione di unire mindfulness e vacanza e scoprire il fascino dei concerti di gong e delle pratiche yoga in un ambiente magico e spettacolare. Tribal Yoga, Face Yoga, Yoga Fusion Tai Chi, ma anche meditazioni, camminate nei boschi della Vallunga, energizzanti lezioni di Pilaques® pilates in acqua o rilassanti sessioni di water yoga. Esperienze che aprono la mente e rilassano il corpo a cui si alternano momenti più di azione con arrampicate, trekking alpini, zip line, uscite in e-bike. Il 22 giugno da non perdere il pic nic e il Bagno di Gong in quota nella bellissima baita del Tyrol sull’Alpe Juac e, al rientro, Acqua Yoga della Luna Piena nella piscina esterna dell’hotel con vista unica sulle montagne. Non mancano poi serate in allegria, aperitivi e musica per momenti di festa e convivialità.