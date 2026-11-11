Viaggi di gusto: le cinque tipologie di chi si sposta per golosità

I Ricercatori (69%), il profilo più diffuso, sono mossi soprattutto dal desiderio di provare nuove esperienze (77% all’interno del cluster), dalla ricerca di contatto con la gente del luogo (26%) e dall’immersione in spazi rurali e naturali (16%). Sono sia uomini (48%) che donne (52%) con un’età media di 42,7 anni e si informano soprattutto tramite consigli di parenti e amici (64%, il valore più alto fra i cluster) e Instagram (41%). Prediligono ciò che è locale e radicato: il 69% mangia piatti tipici in ristoranti del territorio non di catena, il 67% acquista direttamente dai produttori e il 61% frequenta mercati e botteghe artigiane del gusto. Tra le destinazioni più citate come mete degli ultimi tre viaggi enogastronomici prevalgono Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia, mentre fuori Italia spiccano Spagna e Francia. I Ricercatori, però, i registrano la permanenza enoturistica media più breve (3,27 giorni) e la disponibilità dichiarata a spendere più contenuta: 45 euro per una cena tipica, 36 per una visita in cantina con degustazione, 27 per l’ingresso a un evento enogastronomico. Sono anche il cluster meno sensibile al problema dell’overtourism.