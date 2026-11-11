Viaggi di gusto: le cinque tipologie di chi si sposta per golosità

I viaggi di gusto sono da tempo tra i preferiti tra chi ha in programma una vacanza. Sarebbe sbagliato però immaginare che esista un unico genere standardizzato di “turista enogastronomico”: dietro l’interesse per cibo, vino e produzioni locali convivono motivazioni, comportamenti e disponibilità dichiarata di spesa molto diversi, con viaggiatori in cerca di destinazioni ed esperienze molto differenti tra loro. Per questo sono stati individuati cinque diversi profili motivazionali, caratterizzati da interessi e aspettative differenti, dai Figli dei Fiori, ai Ricercatori, dai Festaioli, agli Intellettuali, fino agli Edonisti.
Le elaborazioni sul turismo enogastronomico italiano sono state presentate da Roberta Garibaldi, docente all’Università di Bergamo e presidente di Aite-Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, a BTO - Be Travel Onlife 2026, l'evento italiano di riferimento sul turismo digitale e l'innovazione, giunto alla sua 18ª edizione (10 e 11 novembre 2026, Stazione Leopolda di Firenze), Garibaldi ha individuato cinque differenti categorie di viaggiatore gourmet: ci sono i “Ricercatori” (69%), i “Festaioli” (40%), gli “Intellettuali” (26%), i “Figli dei Fiori” (19%) e infine gli “Edonisti” (14%). I profili non sono alternativi: le percentuali derivano da risposte multiple e uno stesso viaggiatore può appartenere a più tribù, a seconda della destinazione, dell’occasione e della fase della via; questa sovrapposizione, anzi, è uno degli elementi più rilevanti dell’indagine.
I Ricercatori (69%), il profilo più diffuso, sono mossi soprattutto dal desiderio di provare nuove esperienze (77% all’interno del cluster), dalla ricerca di contatto con la gente del luogo (26%) e dall’immersione in spazi rurali e naturali (16%). Sono sia uomini (48%) che donne (52%) con un’età media di 42,7 anni e si informano soprattutto tramite consigli di parenti e amici (64%, il valore più alto fra i cluster) e Instagram (41%). Prediligono ciò che è locale e radicato: il 69% mangia piatti tipici in ristoranti del territorio non di catena, il 67% acquista direttamente dai produttori e il 61% frequenta mercati e botteghe artigiane del gusto. Tra le destinazioni più citate come mete degli ultimi tre viaggi enogastronomici prevalgono Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia, mentre fuori Italia spiccano Spagna e Francia. I Ricercatori, però, i registrano la permanenza enoturistica media più breve (3,27 giorni) e la disponibilità dichiarata a spendere più contenuta: 45 euro per una cena tipica, 36 per una visita in cantina con degustazione, 27 per l’ingresso a un evento enogastronomico. Sono anche il cluster meno sensibile al problema dell’overtourism.
I Festaioli (40%) nel viaggio enogastronomico cercano soprattutto divertimento (63%) e una pausa dalla routine (44%): sono i più maturi per età, con una media di 43 anni, oltre un terzo di loro risiede nel Mezzogiorno, con una concentrazione particolare in Campania. Sul piano delle esperienze apprezzano i contesti conviviali: ristoranti locali (60%), acquisto diretto dai produttori (60%), mercati del territorio (51%), ristoranti e bar storici (43%), e., come struttura ricettiva, l’agriturismo (26%) La loro disponibilità dichiarata a spendere si colloca in posizione intermedia: 47 euro per una cena tipica, 41 per una visita in cantina, 34 per un evento. Fra le mete italiane degli ultimi tre viaggi enogastronomici citano soprattutto Toscana, Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige, Puglia e Veneto, mentre tra le mete estere prediligono Francia e Spagna.
Gli Intellettuali (26%) sono giovani, digitali e spinti dal desiderio di imparare cose nuove attraverso il viaggio. Sono la tribù con il livello di istruzione più alto (34% con laurea magistrale, master o dottorato contro il 30% della media), un’età media relativamente bassa (40,8 anni) e la concentrazione più alta della fascia 18-24 anni (10% contro 6% della media). Sono anche la tribù con la maggiore presenza su Instagram (47%) e la più propensa a consultare siti specializzati, guide enogastronomiche e riviste di settore. Il 41% svolge tour tematici in autonomia e il 38% partecipa a bike tour o trekking guidati da esperti alla scoperta di cucina e prodotti locali, il valore più alto fra i cluster. Apprendimento, esperienza attiva e strumenti digitali possono quindi convivere nella stessa proposta.
I Figli dei Fiori (19%) sono il segmento più giovane (la loro età media è pari a 39,5 anni). e anche quello a maggiore valore potenziale: il 35% della tribù è concentrato nella fascia 25-34 anni contro il 26% della media. Sono in prevalenza soggetti maschili (58% uomini vs 42% donne), e sono anche quelli che si concedono i soggiorni più lunghi (3,98 giorni di permanenza media, il valore più elevato fra le cinque tribù), con una riduzione netta delle uscite in giornata (7% contro il 15% della media) e il 19% di soggiorni di 5-7 giorni. Sono anche i più assidui frequentatori di cantine e di musei del gusto, oltre ad avere la disponibilità dichiarata a spendere più alta su quasi tutte le voci: 56 euro per una cena tipica, 53 per una visita in cantina con degustazione, 46 per un evento enogastronomico. Cercano esperienze articolate, apprezzano i trattamenti wellness a tema vino, olio o birra, eventi culturali e artistici nelle aziende di produzione, bike tour e trekking. Frequentano infine ristoranti gourmet di livello Michelin nella stessa misura degli Edonisti (31% contro 30%).
Gli Edonisti (14%) dichiarano esplicitamente il desiderio di concedersi qualche lusso e hanno il profilo di reddito più elevato: l’11% dichiara un reddito personale tra 55 e 75 mila euro (contro il 7% della media) e il 6% tra 75 e 120 mila euro (contro il 3%). Risiedono in misura maggiore rispetto alla media in Emilia-Romagna e, a sorpresa, sono i maggiori acquirenti di cibo da food truck (55%), una percentuale ben più alta rispetto alla loro frequentazione di ristoranti gourmet di livello Michelin (30%, alla pari con i Figli dei Fiori). Un quarto di loro alloggia prevalentemente in albergo e il 21% intende farlo nei prossimi viaggi. Integrano il lusso con altre dimensioni: il 37% è interessato a svolgere nei viaggi futuri trattamenti benessere a tema vino, olio o birra; il 32% ha partecipato, nei viaggi degli ultimi tre anni, a eventi culturali e artistici nelle aziende di produzione. Sono anche i più assidui alle degustazioni di pesce fresco presso pescatori e imprese ittiche. La disponibilità dichiarata a spendere è piuttosto alta: 51 euro per una cena tipica, 50 per una visita in cantina, 47 per un birrificio, 40 per un evento, ma risulta inferiore a quella dei Figli dei Fiori su tutte le voci comparabili. Fra le regioni citate come mete degli ultimi tre viaggi enogastronomici, insieme alla Toscana compaiono Emilia-Romagna, Lombardia e Trentino Alto Adige. Fuori Italia primeggiano Spagna e Francia.