Veneto e Colli Euganei, Grand Tour nel benessere

Ritemprante e salutare in senso letterale, dato che ai piedi delle alture si trovano Abano e Montegrotto che, con Battaglia Terme, Alzignano e Teolo, costituiscono la principale area termale d’Europa, perfettamente attrezzata per sfruttare al meglio le proprietà terapeutiche delle acque che sgorgano calde e benefiche dal sottosuolo e vengono utilizzate per la maturazione dei fanghi (per i quali la zona è nota a livello internazionale), per le terapie inalatorie, i bagni termali e le piscine. Un’opportunità quanto mai interessante in questo periodo di emergenza Covid-19, dato che terme e hotel termali sono autorizzati a restare aperti, essendo presidi medico-sanitari.



Terme in tutta sicurezza - Conosciute fin dal tempo dei Romani, le acque del bacino euganeo hanno riconosciute proprietà terapeutiche, antalgiche ed antinfiammatorie. Le ultime evidenze scientifiche in questo periodo di Covid-19, mostrano inoltre come l’esposizione a acque, fanghi e vapori termali, abbia effetti positivi anche sul sistema immunitario. Negli attrezzati hotel della zona si possono abbinare vacanze, relax e salute, dato che hanno reparti termali interni, dove fare cicli di fanghi ed altre cure. E’ il caso ad esempio dell’Ermitage Bel Air Medical Hotel di Abano, proclamato per il 5° anno “albergo più accessibile d’Italia”, che unisce il confort di un hotel con la garanzia di un presidio medico specialistico.



Over 65 - Con i suoi 25.000 mq di estensione fra albergo e parco, e 1.200 mq di piscine termali d’acqua calda interna ed esterna, accanto ai tradizionali programmi termali, di dimagrimento stabile ed equilibrato e a quelli forniti dal Centro medico-specialistico specializzato nella riabilitazione in ambito ortopedico e neurologico, propone ora il Programma Silver Age, rivolto agli Over 65 che desiderano trascorrere i prossimi mesi in un ambiente protetto, godendo dell’ospitalità raffinata dell’hotel, ma con la sicurezza d’avere a disposizione un’equipe medica qualificata, terapisti della riabilitazione e delle scienze motorie, assistenza infermieristica. O dello storico Hotel Trieste& Victoria, con i suoi ampli saloni e l’atmosfera Belle Epoque, nella cui stanza 101 è stato vergato dal Generale Armando Diaz il bollettino della vittoria del 4 novembre 1918. Con il suo reparto termale e le piscine nel parco, propone trattamenti terapeutici e di benessere a base di fanghi, massaggi ed altro.



Ville, castelli, città murate - Fra le perle dei Colli Euganei, spicca l’imponente Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani a Valsanzibio, con il suo stupendo giardino seicentesco in stile barocco premiato tempo fa come “Più Bello d’Italia” : viali ombrosi, giochi d’acqua, siepi di bosso vecchie di 350 anni che si snodano per 60.000 metri, un labirinto vegetale di 1600 mq, fontane, 70 statue allegoriche lo rendono unico nel suo genere. Un vero gioiello medievale è il borgo di Arquà Petrarca, dove si trovano la casa dove il poeta Francesco Petrarca passò i suoi ultimi anni e la sua tomba. Tappa successiva, Monselice, città murata che nel medioevo presidiava il territorio a sud di Padova: il centro è dominato da un colle isolato, su cui si erge la Rocca d’origine medievale, ricca di antichi arredi, armi e opere d’arte, a cui si accede percorrendo una salita scandita da 7 chiese votive.



L’incanto di Este - Incantevole è anche Este, città dalle origini molto antiche, già abitata nel IX secolo prima di Cristo: anche qui si ammira il castello, circondato dalle mura carraresi lunghe circa un chilometro, interrotte da torrioni e coronate da merli. Da non perdere una visita all’abbazia benedettina di Praglia: fondata nell’undicesimo secolo, è costituita dalla quattrocentesca chiesa dell’Assunta, dal monastero con diversi chiostri (di cui uno botanico) e dal refettorio monumentale. Conserva una ricca biblioteca con oltre 50 000 volumi e i suoi monaci si dedicano al restauro della carta e dei libri e all’erboristeria.



Il Parco Naturale e le cantine – Il prezioso ambiente dei Colli Euganei è protetto da un Parco Naturale Regionale, che si estende per ben 19.000 ettari. Sorprendente la sua varietà botanica, dovuta alla complessa composizione chimica del terreno e alla morfologia dei rilievi, che consentono la compresenza sia di vegetazione mediterranea che montana. All’interno del parco, sentieri percorribili in bicicletta o a piedi, ideali per pedalate e passeggiate. Una parte dei colli è coltivata a vigneti, che producono pregiati vini della Doc Colli Euganei: interessante è quindi fare anche un giro per le cantine, magari seguendo la Strada del Vino.