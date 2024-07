Cinque mete rurali per vacanze low cost

LAZIO - Tolta Roma, il Lazio è una destinazione low cost: su CaseVacanza.it l’importo medio per notte a persona è di 37,81 euro, mentre su Agriturismo.it è di 39,85 euro. La provincia di Viterbo, in particolare, offre molte attrazioni e alternative alla più frequentata Toscana. Il capoluogo è un'importante città della Maremma laziale, con paesaggi collinari e coste attraenti. La Tuscia Viterbese ospita affascinanti borghi come Vitorchiano, Civita di Bagnoregio e Vignanello, ricchi di storia medievale e rinascimentale. San Martino al Cimino è un gioiello barocco. La regione vanta anche siti storici etruschi e romani, come Tarquinia, e capolavori rinascimentali come Villa Lante a Bagnaia e Palazzo Farnese a Caprarola.I laghi di Bolsena e Vico offrono bellezze naturali e tranquillità. Le località balneari, tra cui Montalto Marina e Tarquinia Lido, completano l'offerta turistica della provincia di Viterbo, rendendola una destinazione completa e conveniente.



FRIULI VENEZIA GIULIA - Il Friuli Venezia Giulia con la “veneziana” Udine è un’altra opzione per una vacanza alternativa e low cost: su CaseVacanza.it l’importo medio a persona a notte per l’estate è di 33,39 euro mentre su Agriturismo.it è di 46,89 euro. La regione con è l’ideale per chi ama la montagna ma anche il posto giusto per chi cerca una vacanza al mare. La Carnia, o regione delle Alpi Carniche, è perfetta per gli amanti della montagna con le cime imponenti del monte Coglians e del Monte Santo di Lussari. La Val d’Arzino, con il suo torrente smeraldo balneabile, è una gemma selvaggia. Attrazioni naturali includono i laghi di Cornino e Cavazzo, le sponde del Tagliamento e la laguna di Valle Canal Novo sulla costa. Tra i luoghi storici, Palmanova, Cividale e Aquileia sono classici e inseriti nel patrimonio Unesco. Villa Manin, residenza dell'ultimo doge e di Napoleone, ora ospita mostre ed eventi. Lignano Sabbiadoro è una meta balneare classica con opzioni economiche di alloggio.



MARCHE - Il tour tra le province italiane low cost prosegue con Ancona, punto di partenza ideale per scoprire le Marche, che su CaseVacanza.it registrano un costo medio a notte di 37,42 euro a persona, mentre su Agriturismo.it di 45,29 euro. Oltre a essere una bellissima città di mare, il capoluogo marchigiano ha tanto da offrire nei suoi dintorni. La Riviera del Conero, pur non essendo la prima località di mare che viene in mente, è una delle coste più belle d'Italia. Il promontorio verde dell'Appennino umbro-marchigiano fa da sfondo a spiagge spettacolari e a un mare dalle molteplici sfumature di blu. Tra le spiagge più affascinanti ci sono Mezzavalle, accessibile solo a piedi, Sirolo con le sue incantevoli spiagge e Le Due Sorelle, raggiungibile solo in barca. Senigallia e Numana sono alternative più classiche e accessibili. All'interno del parco del Conero, escursioni di varie difficoltà terminano con un rinfrescante tuffo nell'Adriatico, come il percorso della Scalaccia, che porta a una bianca scogliera poco affollata.Oltre al mare, i borghi medievali come Corinaldo, Arcevia e Serra San Quirico, insieme a Jesi e le Grotte di Frasassi, meritano una visita.