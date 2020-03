Emilia Romagna: meglio fast o slow?

Ma se si preferiscono situazioni più tranquille ecco la possibilità di percorrere le terre tra Romagna e Toscana in treno, a bordo di carrozze d’epoca, con una rilassante pausa dal tran tran di ogni giorno.



In treno è meglio - Il 2020 sarà “l'Anno del treno turistico". Per chi ama Il ritmo del viaggio cadenzato dagli sbuffi a vapore di un’antica locomotiva, dall’odore del legno e cuoio dei sedili dei passeggeri di un vagone d’antan, dallo scorrere del paesaggio attraverso il finestrino, in Emilia Romagna ci sono due tratte ferroviarie che più volte l’anno ospitano convogli d’epoca. Sono l’ottocentesca linea Faenza-Firenze, tra la Romagna e la Toscana, e la Porrettana, sull’Appennino Bolognese. Entrambe consentono tappe da cui partono percorsi per trekking e mountain bike, nonché soste in luoghi di interesse storico-culturale e naturalistico.



Vacanze fast sui circuiti nella Motor Valley - All’interno del circuito di Varano dè Melegari, nel Parmense, opera Il Centro Internazionale di Guida Sicura di Andrea De Adamich, che propone dai corsi di guida sicura a quelli di Guida Evoluta, passando per i corsi di Guida Sportiva e Guida Avanzata. Con il corso di Guida Sicura si punta al miglioramento delle capacità di controllo del veicolo nella guida quotidiana, simulando tutte le situazioni limite di “Guida Negativa” (cioè il controllo della vettura in caso di emergenza, con esercitazioni in aree apposite, dotate di fondi a scarsa aderenza e impianto di pioggia artificiale) ed esercitandosi nella “Guida Positiva” (imparando in pista a prevenire situazioni critiche, adottando una guida fluida, corretta e sicura).



Guidare e Pilotare - Vanta 38 anni di attività la Scuola Guidare Pilotare fondata dallo psicologo ed ex pilota di Formula Uno Sigfried Stohr e attiva al Misano World Circuit di Misano Adriatico. Si può scegliere tra un’articolata offerta di corsi di guida sicura in auto e moto e guida sportiva in auto, dal corso base di 8 ore e quelli “avanzati”. Guidare Pilotare è l’unica scuola di guida sicura in Europa che utilizza l’EyeTracking System, un software che traccia i movimenti oculari di chi sta alla guida, permettendo di studiarne e correggerne il comportamento.



Guidare un vero bolide - Per chi possiede già esperienza di guida, l’appuntamento è all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (Bo), per una driving experience in pista al volante delle più ambite supercar (Porsche, Ferrari, Lamborghini, Nissan GT-R e altre). Le proposte variano da uno a tre giri lungo questo tracciato (lungo quasi 5 km) caratterizzato da curve e staccate piuttosto complesse.



