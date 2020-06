Tramonti, polmone verde della Costa d’Amalfi

Tramonti è famosa per gli stupendi sentieri che la circondano, chiamati “degli dei”, per i panorami mozzafiato che offrono a ogni curva. Patrimonio Unesco dal 1997 insieme ai centri della Costa d’Amalfi, condivide con essa gran parte della storia, delle tradizioni e del paniere enogastronomico.



I magnifici sentieri - Tramonti è una conca tra i monti che porta verso il mare di Maiori. È custode di una comunità antica, fatta di villaggi sparsi nel verde intorno a chiese e campanili, a formare un anfiteatro di colline e vallate. Tanti i sentieri che raccontano per ben 80 chilometri la arte più green e selvaggia della Costa di Amalfi. Da non perdere il Sentiero delle 13 chiese, adatto a tutti, poiché prevede diverse fermate nel cuore delle borgate alla scoperta delle peculiarità enogastronomiche.



I limoni e le formichelle - C’è poi il Sentiero delle formichelle, dedicato alle trasportatrici di limoni che fino a pochi decenni fa percorrevano le mulattiere per raggiungere i terrazzamenti e raccogliere i preziosi agrumi IGP. Gli altri due sentieri, l’anello Monte Finestra e l’anello Monte Cerreto, sono percorsi panoramici ma più impegnativi per chi ama farsi sorprendere dalle bellezze naturali e paesaggistiche, dando la possibilità di gettare lo sguardo oltre confine dal Vesuvio al Golfo di Napoli fino alla baia di Salerno nonché scorci di Costiera Amalfitana.



Piacevolissimi week-end - Tramonti è il luogo ideale per fine settimana stupendi, per vivere ed assaporare la tranquillità e l’autenticità dei luoghi e del mangiare bene, attraverso passeggiate a cavallo e racconti del territorio: un’esperienza emozionale alla riscoperta della natura incontaminata e dell’ospitalità, tra sapori, colori, profumi, sentieri e sorgenti in grado di ricostruire la pace dei sensi per il benessere del corpo e dell’anima. Ville romane, case patrizie, castelli, torri e chiese, tante, nell’alternarsi degli stili: romano, bizantino, gotico, barocco.



Qui nacque la pizza Margherita - È possibile inebriare lo sguardo osservando l’abilità dei caseari che ricamano trecce e rassodano le provole, frutto di sapiente cagliatura dei pascoli di altura. È proprio qui che è nato il fiordilatte che ha reso celebre la famosa pizza dedicata alla regina Margherita. A quei tempi le qualità e le caratteristiche del latte di bufala erano ancora sconosciute e veniva utilizzato solo il latte di mucca. Nel 1889 in occasione della visita a Napoli del Re Umberto I e della Regina Margherita di Savoia, Raffaele Esposito infornò tre diverse pizze. La preferita della Regina era una pizza che evocava i colori della bandiera italiana – verde (foglie di basilico), bianco (mozzarella) e rosso (pomodori). Quello che si sa è che questa combinazione fu battezzata Pizza Margherita in suo onore; ciò che pochi sanno, invece, è che il Fior di latte usato da Raffaele veniva direttamente dai Monti Lattari, precisamente da Tramonti.



L’antico rosolio delle suore - A Tramonti si erge l’antico Conservatorio di S. Giuseppe e Teresa ubicato nella borgata Pucara. È proprio qui che vide la luce il noto liquore denominato “Concerto” per l'armonia di erbe che lo compone. Le religiose, avendo a disposizione molte varietà di erbe e spezie come liquirizia, finocchietto, chiodi di garofano, noce moscata, stella alpina e mentuccia, idearono questo meraviglioso infuso di erbe con l’aggiunta di orzo e caffè, che risulta essere il più antico rosolio della Costiera Amalfitana. Ancora oggi la tradizione di Tramonti vuole che questo liquore venga offerto dalle famiglie agli ospiti in segno di ospitalità e di continuità con il passato.



Vino e castagne - Tramonti è un centro di turismo montano arricchito dalle grandi tipicità del territorio : Città del Castagno e Città del Vino, Tramonti basa la propria attrattività anche sulle colture storiche del territorio: una su tutte l’uva Tintore, che si trova solo in questa terra, simbolo di biodiversità, di operosità e della sua agricoltura eroica e generosa, eccellenza che viene valorizzata attraverso i wine tour promossi dalle aziende vitivinicole alla riscoperta delle piante pluricentenarie, monumenti a cielo aperto.