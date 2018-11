Sicilia, Petralia Soprana è il borgo più bello d'Italia

Petralia Soprana, sulle Madonie in provincia di Palermo, è il borgo più bello d'Italia: il paesino ha vinto la sesta edizione del concorso nazionale promosso dall'associazione "I Borghi più belli d'Italia". In sei assegnazioni quatro se le sono aggiudicate dei borghi siciliani, oltre a Petralia Soprana, hanno vinto il premio anche Gangi (Pa), Montalbano Elicona (Me) e Sambuca di Sicilia (Ag).