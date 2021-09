Sicilia: itinerari del gusto tra gli squisiti sapori del Trapanese

Custonaci, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Petrosino, San Vito Lo Capo, Trapani e Valderice sono le località di questo spicchio di Sicilia Occidentale, che vanta 200 km di costa con ben quattro marinerie pescherecce, ovvero Marsala, Mazara del Vallo, San Vito Lo Capo e Trapani.



Vera cultura marinara - Non si può dunque prescindere dal mare, principale trait d’union del territorio, cuore di una cultura marinara radicata nei secoli e che oggi è risorsa fondamentale, con una flotta peschereccia che può contare su 250 imbarcazioni. Il mare di Sicilia, attrazione primaria per chi sceglie il Trapanese come destinazione per la propria vacanza, è solo una delle molte peculiarità che questo territorio può offrire. Dal Museo del Satiro di Mazara del Vallo al Museo archeologico Baglio Anselmi di Marsala – che ospita l’unico esemplare di nave punica giunta a noi – fino alla Riserva naturale integrale Saline di Trapani e Paceco e al Museo della Preistoria del Mare di Trapani. Senza dimenticare il suggestivo borgo medievale di Erice, la perla turistica di San Vito Lo Capo, le tradizionali “muciare”, imbarcazioni utilizzate per la mattanza nel territorio di Valderice.



Gli itinerari del gusto – Sono guide che saranno a breve acquistabili online sul nuovo portale www.itineraridelgustotrapani.it – sono pensati per intercettare le richieste dell’offerta turistica ed enogastronomica di questo territorio e racchiudono le eccellenze artistico-culturali, paesaggistiche e naturali attraverso percorsi declinati sulle squisite tipicità del territorio: dal tonno al sale, dal pescato locale al gambero rosso. Gli itinerari permetteranno di vivere una vacanza lenta e sostenibile – anche grazie a percorsi in bicicletta o a piedi – ricca di esperienze personalizzate alla scoperta di storia, cultura, cibo, ambiente e, non ultime, le genti di un territorio incantevole.



Il gambero rosso di Mazara - All'interno delle proposte si troveranno tappe legate a specificità enogastronomiche del Trapanese, valorizzate da marchi già molto noti, come le strade del vino e dell'olio e i neonati Distretti del Cibo, che racchiudono territori in cui il comparto agro-alimentare presenta un'offerta di assoluta qualità. Dall'olio Dop Val di Mazara a quello extravergine Valli Trapanesi, al vino Marsala Doc e al Doc Erice, passando attraverso gli antichi grani tumminia, russello e biancolilla. Ancora: il gambero rosso di Mazara, il tonno rosso del Mediterraneo, la pasticceria ericina, il sale marino di Trapani IGP, l’origano, l’aglio rosso di Nubia, il pomodoro pizzutello delle valli ericine e il melone cartucciaro di Paceco.



Lezioni di alta cucina - Molte le attività pensate per non perdere nemmeno un tassello della variegata offerta del Trapanese: dalle lezioni di cucina sul cùscusu, sulle busiate e sul pesto trapanese, alla scoperta in bicicletta della Riserva naturale integrale delle Saline di Trapani e Paceco o di quella dello Stagnone, o ancora a piedi lungo il panoramico sentiero costiero della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, con calette di acqua turchese e scorci mozzafiato. Si andrà alla scoperta del Museo del sale o delle tradizioni enologiche di Marsala, con i suoi celebri vini; ad Erice per degustare le piccole delizie della pasticceria tipica; in visita nelle tonnare dell'area costiera per assaporare il tonno rosso del Mediterraneo. Pesce protagonista anche a Trapani, con il suo porto peschereccio e il mercato ittico: immancabile dunque un tour gastronomico nell'elegante centro storico. Senza dimenticare Mazara del Vallo, con il suo nucleo antico che profuma di Tunisia e le deliziose specialità dei ristoranti di pesce.



Per maggiori informazioni: www.itineraridelgustotrapani.it