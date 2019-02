San Valentino: le Spa per coccolarsi di cuore

Le Spa più romantiche per San Valentino BENESSERE MARINO IN GROTTA - Tombolo Talasso Resort Ufficio stampa 1 di 8 PER CHI AMA IL LUSSO - Grand Hotel di Rimini Ufficio stampa 2 di 8 UN TOCCO PICCANTE - Vienna - Hotel Beethoven Wien Ufficio stampa 3 di 8 BENESSERE IN RIVA AL LAGO – Hotel Ocelle Thermae & Spa Ufficio stampa 4 di 8 LA PRIVATE SPA - Astoria Relax & Spa Resort Seefeld Ufficio stampa 5 di 8 CALORE TRA LE NEVI - QC Terme Chamonix Ufficio stampa 6 di 8 TRA MAGNESIO E POTASSIO - Terme di Relilax Ufficio stampa 7 di 8 PER CHI AMA LA MUSICA - Wellness Orhidelia – Terme Olimia - Slovenia Ufficio stampa 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

PER CHI AMA IL LUSSO - Grand Hotel di Rimini – Rimini - Chi desidera un’esperienza all’insegna dell’eleganza e dello charme trova qui una cornice perfetta in cui lo charme e le atmosfere magiche si accompagnano a coccole e riposo. L’iconico albergo proprio quest’anno compie 110 anni e propone percorsi dedicati alla Festa degli innamorati, a cominciare dalla cena romantica, con un menù ideato appositamente dallo chef Claudio Di Bernardo. Il centro benessere “Dolce Vita”, propone percorsi di coppia, con massaggi per due, il Candle massage di 50 minuti per lui e lei, e altre speciali iniziative su misura.



UN TOCCO PICCANTE - Vienna - Hotel Beethoven Wien – Questa incantevole boutique hotel un tempo ospitava una “casa chiusa” all’interno di un ex-quartiere malfamato, oggi riconvertito e riportato a nuova vita. L’albergo, un vero nido di amore pulsante e bohémienne in un edificio storico del 1902, è situato nel centro culturale della capitale austriaca ed è dedito all’arte e al design.



LA PRIVATE SPA - Astoria Relax & Spa Resort Seefeld a Seefeld - Tirolo - Grande lusso e oltre 4.700 mq di centro benessere, costituito da Spa-Chalet e Astoria Aktive Alpine Spa, a disposizione degli innamorati: iIl pacchetto romantico di tre notti comprende mezza pensione con la prima colazione e una cena di 7 portate, tutti i servizi dell’Astoria e un pomeriggio esclusivissimo nella Private Spa, pensata per i trattamenti di coppia. La Priva Spa è un accogliente spazio intimo e riservato, con un letto a giorno, una vasca per due persone, una sauna panoramica e una a vapore.



BENESSERE IN RIVA AL LAGO – Hotel Ocelle Thermae & Spa – Sirmione – Il Garda domina il paesaggio e l’atmosfera di questa lussuosa struttura nella splendida cornice di Sirmione. Aperto ad aprile del 2017, l’hotel di nuovissima generazione trasporta i suoi ospiti in una dimensione di relax completo a contatto con la natura per godere i benefici dell’acqua termale. Il centro benessere che comprende biosauna, sauna finlandese, bagno di vapore, grotta del sale dell’Hymalaia, idromassaggio, docce emozionali e cascata di ghiaccio. Per San Valentino si può sperimentare il massaggio di coppia con candele, oppure prenotare la private spa, per momento intimo a due.



CALORE TRA LE NEVI - QC Terme Chamonix - Mont Blanc – Questa splendida struttura è la soluzione ideale per una coppia sportiva che vuole regalarsi qualche ora sugli sci oltre a un’esperienza di benessere alpino. La Spa offre una vista incantevole sul Monte Bianco e propone alla coppia 3.000 metri quadrati dedicati al wellness e oltre 30 pratiche benessere, oltre ad un'infinity pool che si specchia perdendosi nell’acqua del laghetto alpino adiacente, con una vista mozzafiato sul ghiacciaio dei Bossons. Da provare lo speciale massaggio ayurvedico che libera l’energia positiva e favorisce il relax.



TRA MAGNESIO E POTASSIO - Terme di Relilax–Boutique Hotel e Spa - Montegrotto (Padova) – Una speciale piscina termale con acque ricche di magnesio e potassio, e ancora vasche di acqua termale, piscina idromassaggio, sauna, bagno turco, bio sauna, percorso emozionale su sassi di fiume, 3 docce emozionali, sala relax: tutto questo e molto altro a disposizione degli innamorati presso questa lussuosa struttura.



PER CHI AMA LA MUSICA - Wellness Orhidelia – Terme Olimia - Podčetrtek - Slovenia - Questo lussuoso e pluripremiato hotel propone agli innamorati esperienze speciali: dal concerto a tema allo spettacolo di una coppia di ballerini, dalla musica da ballo con animazione presso il ristorante Lipa al giro in carrozza o alla camminata di San Valentino con le fiaccole. Nei dintorni, il caratteristico villaggio di Olimje, con il Monastero dei Minoriti che comprende la Chiesa di Santa Maria Assunta e la più antica farmacia in Slovenia, un’erboristeria con té, tinture e pomate prodotti grazie al loro orto di erbe medicinali, la boutique del cioccolato di produzione artigianale e Jelenov Greben, un ristorante con fattoria che ospita oltre 100 daini, cervi e mufloni, ai quali è possibile dare da mangiare.



BENESSERE MARINO IN GROTTA - Tombolo Talasso Resort - Bolgheri – Livorno - Nella splendida cornice della campagna toscana, a due passi sul mare, si vivono romantiche emozioni immergendosi nelle cinque piscine interne di acqua di mare, vero paradiso per i trattamenti di talassoterapia, un metodo antico ed efficace di rilassamento e cura, che utilizza l'azione combinata e sinergica di tutte le risorse dell'ambiente marino. Si può scegliere tra pacchetti con uno o due pernottamenti, oppure optare per il Day Spa hotel.