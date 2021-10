Roma e la sua straordinaria campagna, tra ville e castelli

La Campagna Romana, con i suoi castelli, i suoi palazzzi e la sua bellezza che nei secoli attirato poeti e e scrittori da tutta Europa è il luogo ideale per una gita fuori porta, con un occhio particolare a questi cinque castelli, vere perle architettoniche, che arricchiscono il paesaggio laziale. Magari facendo base e alloggiando in un palazzo storico unico al mondo, l’Eitch Borromini, che contiene al suo interno una straordinaria e omonima Galleria d’arte.



Castello Orsini Odescalchi - A circa una mezz’ora di distanza da Roma, arroccato su una roccia medievale sul lago di Bracciano si erge il maestoso Castello Orsini Odescalchi, comunemente chiamato Castello di Bracciano è un incredibile percorso nella storia rinascimentale. Sei secoli di storia sono raccontati attraverso manoscritti, affreschi, dipinti, antiche armi e arredi, nelle cucine si conservano ancora i camini originali, i tegami e le pentole di rame con lo stemma della famiglia Odescalchi. Il Castello ha una forma pentagonale ed è munito di tre cinte di mura e cinque torri poste al vertice di ogni lato, la sua posizione panoramica gli regala una vista mozzafiato sul lago incorniciato dalla natura incontaminata. Al di sotto del castello si arrocca l’antico borgo dove si possono ancora percorrere gli stretti e tortuosi vicoli e ammirare i meravigliosi scorci sul lago. Il Castello di Bracciano rappresenta una delle dimore rinascimentali più belle e affascinanti d’Europa.



Castello di Santa Severa - Sulla costa del Tirreno a nord di Roma sorge il Castello di Santa Severa, un patrimonio di inestimabile valore sia storico che culturale. Il Castello fu realizzato in riva al mare sulle rovine dell’antico porto etrusco Pyrgi, ha una forma quadrangolare ed è fortificato da torri e fossati, all’interno delle mura sorge anche un piccolo borgo con la chiesa paleocristiana di Santa Severa. Al suo interno sono ospitati il Museo del Mare e della Navigazione Antica, l’Antiquarium di Pyrgi e il Museo del Territorio, inoltre è possibile esplorare dei percorsi specifici legati alla cultura del mare e alla navigazione antica, grazie alle luci soffuse si avrà la sensazione di essere sott’acqua, una vera e propria immersione nel passato. Il Castello di Santa Severa è la gita ideale sia per chi ha voglia di perdersi per le antiche vie del borgo sia per chi ha voglia di passare una giornata di relax al mare.



Palazzo Farnese - Il Palazzo Farnese o Villa Farnese sorge nella bassa Tuscia, al di sopra della cittadina Caprarola. Il palazzo è uno dei più raffinati esempi di architettura rinascimentale in Italia. Bastano pochi minuti per rimanere incantati da questo luogo, all’entrata si trova la meravigliosa “Scala Regia” anche chiamata “Scala Reale”, un capolavoro di forma ellittica composta da 30 colonne doriche di peperino affiancate a due a due che collega il piano terra ai due piani sovrastanti: il piano dei prelati e il piano nobile. Una volta entrati nelle stanze si rimane affascinati dai meravigliosi affreschi allegorici che rappresentano le imprese farnesiane e la magnificenza del Cardinale Alessandro Farnese, nella Cupola si trova l’apoteosi di queste allegorie: lo stemma del Cardinale è rappresentato tra scene di angeli e della Vergine Maria. Tra tutte le stanze la “Sala Mappamondo” è la più bella e suggestiva, sulle pareti sono raffigurate grandi cartine geografiche che offrono una testimonianza di come appariva il mondo nel 1574. Sul retro del palazzo inoltre, sono situati i giardini rinascimentali all’italiana che confermano l’estrema bellezza di Palazzo Farnese.



Villa d’Este - Con un’impressionante concentrazione di fontane, ninfee, grotte, giochi d’acqua a tempo di musica, Villa D’este è un gioiello architettonico e scenografico di Tivoli dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Questo straordinario complesso era un convento benedettino divenuto residenza nel 1550 sotto il Cardinale Ippolito d’Este, oggi è conosciuto in tutto il mondo per essere il “giardino all’italiana” più bello d’Europa. Il palazzo è caratterizzato da un’imponente ed elegante facciata aperta dal cosi detto Vialone e gli interni sono ricchi di affreschi. La vera particolarità di questo sito sono le fontane che rendono unici i viali circondati dai cipressi, in particolare la Fontana dell’Organo, progettata dal Bernini, è dotata di alcuni congegni che modificano la pressione dell’acqua e fanno si che vengano riprodotte alcune armonie musicali. Anche il Viale delle Cento Fontane è da non perdere, lungo un tragitto di 130 metri sgorgano 100 zampilli d’acqua. Visitare Villa d’Este è come perdersi in luogo senza tempo che lascia i visitatori senza fiato.



Villa Adriana - Su una superficie di 120 ettari tra le armoniose colline di Tivoli sorge Villa Adriana, una residenza risalente al I secolo d.C ritenuta tra le più suntuose e grandiose ville romane. Il sito è un incredibile e sorprendente testimonianza archeologica della grandezza dell’antico Impero Romano, nel 1999 l’Unesco l’ha inserita tra i Patrimoni Mondiali dell’Umanità, fu voluta e progettata dall’imperatore Adriano che volle riprodurre nella sua villa i luoghi e i monumenti che lo avevano emozionato di più durante i suoi numerosi viaggi. Erano presenti palazzi, terme, teatri, giardini, fontane e ninfee, è strutturata su due piani, quello superiore accogliente e silenzioso, quello inferiore era riservato agli schiavi. Oggi è possibile ammirare “solo” 40 ettari che continuano a testimoniare la magnificenza della villa, il Teatro Marittimo è uno dei monumenti più famosi che simboleggia l’unicità dell’impianto architettonico dell’intero complesso residenziale. Visitare Villa Adriana è un’esperienza estremamente suggestiva, è un affascinante viaggio negli spazi voluti e calpestati dall’imperatore più importante di Roma.



Eitch Borromini – Si è immersi nel fascino della storia all’Eitch Borromini, antica dimora ospitata da un edificio progettato dal grande architetto Borromini fra il 1654 e il 1659: si tratta infatti di un ramo di Palazzo Pamphilj, il Collegio Innocenziano. Straordinaria la vista panoramica che accompagna l’ospite in tutti gli ambienti, affacciati su Piazza Navona, e dalla terrazza che dà sullo skyline del centro di Roma, dalla cupola del Pantheon a quella di San Pietro. Qui si trovano il Ristorante con le sale impreziosite dagli affreschi del Bernini e la Galleria d’arte Borromini. Al primo piano del palazzo si accede alla biblioteca privata dei Pamphilj, famosa per quantità e rarità di volumi e manoscritti e per l’affresco della volta eseguito da Francesco Cozza. Affreschi seicenteschi decorano anche le camere. Raffinate, intime e curate nell'arredamento, sono diverse una dall'altra, date le diverse destinazioni che il palazzo ha avuto nel corso dei secoli: scuola ecclesiastica, abitazione per il clero, libreria e convento.