Autunno a Brescia, città sorprendente e tutta da vivere

Shopping in eleganti boutiques, botteghe artigianali e concept store, tappe in importanti gallerie d’arte contemporanea e antiquari, aperitivi e musica live in locali di tendenza, soste gourmet in ristoranti di grido dove la cucina è ricerca: troverete questo e molto altro in questa bella e animata città lombarda, che sarà con Bergamo Capitale italiana della Cultura 2023.



Fra piazze e tesori Unesco - Si inizia con il tour delle tre storiche piazze attorno a cui si articola il centro storico, in gran parte pedonale: la medievale Piazza Paolo VI col Broletto, il Duomo Nuovo e l’antico Duomo romanico a pianta rotonda, la rinascimentale Piazza della Loggia e Piazza Vittoria con le sue candide e rigorose architetture simbolo dell’era razionalista. Tappa successiva, Via Musei, una vera e propria passeggiata a ritroso nel tempo, con l’area archeologica di BRIXIA. Parco archeologico di Brescia Romana (le rovine d’epoca romana più vaste e meglio conservate del nord Italia) e il Museo di Santa Giulia (complesso espositivo di circa 14.000 metri quadrati, unico nel suo genere in Italia ed Europa, in cui si legge la storia della città dall’Età del Bronzo ai giorni nostri), entrambi siti Unesco.



Vittoria Alata, capolavoro assoluto - Nel Tempio Capitolino si ammira la Vittoria Alata, simbolo di Brescia, simbolo di Brescia, rarissimo bronzo romano del I sec. d.C. di grandi dimensioni, esposta al pubblico dopo due anni di restauro nell’allestimento dell’architetto spagnolo Juan Navarro Baldeweg. Altra irrinunciabile tappa è la Pinacoteca Tosio Martinengo nel suo raffinatissimo allestimento inaugurato nel 2018. Vanta infatti una straordinaria collezione di opere d’arte (fra cui opere di Raffaello, Lotto, Hayez, Canova), il cui cuore è costituito dalla pittura bresciana del Rinascimento dei maestri Foppa, Savoldo, Romanino e Moretto. I quadri spiccano sulle tappezzerie di velluto dai colori accesi, che ne esaltano le cromie e fanno da sfondo al sapiente accostamento con oreficerie, avori, smalti, medaglie, vetri e altri preziosi pezzi d’arte decorativa.



Il Castello - Dal centro bella passeggiata sale fino in Castello, tra i più vasti complessi fortificati europei. Fra giardini, torri, bastioni, camminamenti segreti e sotterranei che affascinano adulti e bambini, si visita nel suo mastio il Museo delle Armi antiche Luigi Marzoli, fra i più importanti d’Europa. Dai suoi bastioni si gode una visita impareggiabile sulla città. Il Castello è arroccato sul colle Cidneo, sulle cui pendici si estende il vigneto urbano della Pusterla, con i suoi 3,4 ettari il più esteso vigneto urbano d’Europa.



La città della 1000 Miglia - Brescia è famosa per essere la città della Mille Miglia (la “corsa più bella del mondo”), che ogni maggio vede 400 vetture costruite tra il 1927 e il 1957 ai nastri di partenza per aggiudicarsi il po-dio lungo il tragitto Brescia-Roma e ritorno. Ad essa è dedicato il Museo Mille Miglia nell’antico complesso monastico di Sant’Eufemia. Vistandolo, si è catturati dal mitico fascino di questo evento senza pari. Un’esperienza da ricordare. Ma non certamente la sola che offre Brescia. Molte, divertenti, spesso inusuali, con proposte per grandi e piccoli, sono anche le esperienze e le attività che si possono fare con artigiani e produttori per tuffarsi nella vita della città. Le si scopre sul sito sottoindicato, dove si trovano tutte le informazioni utili per parteciparvi.



Nel segno del contemporaneo - L’arte contemporanea, a Brescia, esce dai luoghi deputati e segna la città con significativi interventi. In Piazza della Vittoria spicca, ad esempio, la Stele di Mimmo Paladino e nel Quadriportico di Piazza Vittoria è appeso Il Peso del tempo sospeso di Stefano Bombardieri, in Area Docks l’artista californiana Colette Miller ha realizzato The Global Angel Wings Project (unico posto in Italia dove ha dipinto le sue celebri “ali” che campeggiano sui muri di tutto il mondo) e importanti installazioni marcano in modo signifi-cativo anche la metropolitana, dall’Incancellabile Vittoria di Emilio Isgrò alle opere di Marcello Maloberti e di Patrick Tuttofuoco. All’arte e alla cultura contemporanea sono dedicati gli spazi e le programmazioni di importanti realtà pubbliche e private e di gallerie note a livello internazionale. Palazzo Martinengo Colleoni ospita il Mo.Ca (sede espositiva e di imprese culturali ed artigianali), la chiesa sconsacrata dei Santi Filippo e Giacomo l’associazione culturale C.AR.M.E organizza mostre site-specific, performance, concerti, eventi: si trova nel centralissimo quartiere del Carmine, recentemente rinato come polo di socialità e cultura di tendenza, così come bunkervik, il Rifugio delle Idee, fucina di iniziative culturali e mostre.



Per informazioni: www.visitbrescia.it