Praia a Mare in Calabria: da mettere in agenda

Praia a Mare è una deliziosa destinazione turistica sulla costa ionica calabrese . La cittadina propone non solo – per quando sarà possibile - spiagge incontaminate, ma anche un mix di tradizioni, storia, natura, relax, avventura, cucina e “persone”, laddove la cordialità e l’innato senso d’ ospitalità dei residenti vale in se stesso un richiamo.

Una vacanza a Praia a Mare offre straordinarie opportunità che lo rendono perfetto 12 mesi su 12: non solo vacanze al mare, ma pure fantastici percorsi trekking, adeguati anche ai mesi meno caldi, nei vicini parchi nazionali del Pollino e della Sila; e poi speleologia, attraverso le spettacolari grotte dell’isola di Dino; arte e cultura, grazie a una multiforme offerta di capolavori e testimonianze d’ogni epoca e genere; e gusto, perché forse da nessun’altra parte come a Praia a Mare si trova una densità così grande di prodotti enogastronomici e ricette tipiche.



La spiaggia degli Sclavoni - Praia a Mare fu inizialmente frazione marinara del confinante comune di Aieta per poi divenire comune autonomo nel 1928. Per secoli Praia ha mantenuto integri e vivi usi, costumi e tradizioni della vicina rocca natia. L'etimologia del nome è incerta, anche se ricorda i traffici di merci e di uomini che nell'antichità avvenivano sulla costa Tirrenica: deriverebbe da “Plaga Sclavorum”, spiaggia degli Sclavoni o degli Schiavoni, o da “Plaga Slavorum”, spiaggia degli Slavoni. Praia a Mare è al centro di una zona interessantissima dal punto di vista turistico. Ecco alcune chicche nei suoi dintorni.



I parchi nazionali – Il Parco Nazionale del Pollino, con i suoi 192 mila ettari, tra il sud della Basilicata e il nord della Calabria, è l’area protetta più grande d’Italia. Ideale per passeggiate, trekking ed escursionismo, è teatro di diversi sport: alpinismo, torrentismo, rafting, river tubing, sci di fondo, speleologia e mountain bike. Il Parco Nazionale della Sila è un capolavoro della natura: preserva flora, fauna (terrestre e acquatica) e linee paesaggistiche senza confronti .



Isola di Dino – Piccola isola che si innalza di fronte alla località Fiuzzi. Conta numerose grotte marine, tra cui le più famose sono la Grotta Azzurra (per l'intenso colore azzurro dell’acqua al suo interno) e la Grotta del Leone (il nome deriva dalla presenza al suo interno di uno scoglio che assomiglia molto a un leone sdraiato). La suggestiva Grotta delle Sardine, così chiamata per la copiosa presenza di sarde lì pescate un tempo con una particolare rete detta il “cianciorro”

Musei, arte, cultura – Il Museo Comunale Città di Praia a Mare ospita una raccolta permanente d’arte moderna e contemporanea realizzata con il contributo di numerosi artisti italiani e stranieri che hanno donato all’istituzione complessivamente oltre duecento opere. Il Fortino è una palazzo che risale al XVI secolo risale il forte difensivo del Fumarulo di Praia che i signori di Aieta fecero costruire e destinarono alla difesa del litorale costiero. La bella Torre di Fiuzzi è costruita su un faraglione della scogliera di Fiuzzi alto 15 metri, su cui era già presente una torre angioina, è una delle torri più grandi della zona. Era posta a presidio della costa dalle incursioni Saracene. Da visitare anche la Rocca di Praia, complesso fortificato risalente al secolo XIV, di costruzione normanna.



Santuario della Madonna della Grotta - Così chiamato perché posizionato all’interno di una grotta naturale dentro una collina. In esso è venerata la Madonna della Grotta, la cui leggenda narra che il comandante di una nave turca fu costretto dall’equipaggio a riporre nell’omonima grotta una statua lignea (rubata) del XV secolo raffigurante la Madonna.



