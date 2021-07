Piemonte: emozioni africane al Lake Easy Resort

Tutto il progetto architettonico e la scelta delle piante è stato ideato dai biologi e veterinari del parco insieme agli architetti paesaggisti, per garantire il benessere e la salvaguardia degli animali. Il parco ha l’obiettivo di far conoscere e proteggere gli animali.



Paesaggi armoniosi - Lake Easy Resort è glamping di nuova concezione che si rivolge a un turismo alternativo, che vuole avvicinare le persone alla natura ma anche incentivare la salvaguardia ambientale. Ecco perché a Zoom si è scelto di non realizzare strutture fisse ma mobili, studiate affinché avessero un basso impatto ambientale e architettonico, a zero consumo di suolo, completamente riciclabili e dotate di ogni comfort ma studiate per integrarsi nel paesaggio in modo armonioso; una combinazione tra ricercatezza estetica e il plus della sensibilizzazione poiché saranno attivati progetti di conservazione in sito e sarà creata una rete locale di eccellenze per sostenere anche il territorio premiando realtà autoctone.



Atmosfere africane - Strutturato come un vero e proprio campo tendato africano, il Lake Eyasi Resort richiamerà in ogni aspetto le soluzioni abitative che si possono trovare nel Continente Nero durante un safari. Sia le aree comuni che i lodge sono tematizzati per richiamare tramite materiali, colori, texture, oggetti e dettagli le atmosfere africane e rimandano alla cultura del luogo e all’habitat naturale. I visitatori saranno accolti presso il Dodoma Center dove avranno tutte le informazioni necessarie e dove troveranno il servizio biblioteca. Il personale, la cui divisa rimanda nei colori e nei tessuti alla Tanzania, sarà a completa disposizione degli ospiti durante tutto il soggiorno e si farà promotore dell’importanza di un buon libro, da sfogliare seduti in veranda ammirando il lago o per far addormentare i bambini, sognando viaggi e mondi lontani. I bimbi potranno anche ammirare Filippo, il tenerissimo cucciolo di ippopotamo nato lo scorso agosto.



Servizi esclusivi - Gli ospiti del Lake Eyasi Resort, oltre ad avere accesso prioritario presso i bar e ristoranti presenti all’interno del parco, potranno anche usufruire, in modo esclusivo, della Savana Terrace durante il momento della colazione. Un punto ristoro che offre la possibilità di fare un’experience davvero unica: sulla terrazza che affaccia sull’habitat Savana si potrà far colazione al sorgere del sole o sorseggiare un thè nel pomeriggio guardando negli occhi le giraffe.



Nuove esperienze culinarie - Per la cena, inoltre, il nuovo Ombiasy Restaurant, completamente ristrutturato, farà immergere i visitatori in una nuova esperienza, culinaria e sensoriale. Le proposte, tradizionali e con spunti internazionali, saranno servite in un luogo accogliente che invita al relax, alla condivisione di momenti e che rimanda alle tradizioni africane, come il consumo di acqua e menta. Un viaggio nel viaggio, sempre esaltando i valori intrinsechi del parco, ovvero la salvaguardia della natura e della biodiversità.



Un Parco da godere - Tutti coloro che soggiornano al Lake Eyasi Resort avranno la possibilità di godersi il parco in esclusiva. Il silenzio, interrotto solo da suoni naturali e dai versi degli animali, sarà il compagno di un’esperienza unica: assistere al risveglio degli animali e ammirare gli habitat con il primo sole della mattina. Durante il soggiorno, inoltre, i visitatori avranno libero accesso a tutti gli habitat del parco e alle due spiagge che riproducono ambientazioni africane: Bolder Beach, riproduzione di Cape Town in Sudafrica, dove nuotare accanto a pinguini africani separati solo da una vetrata e rilassarsi sulla spiaggia bianca dove sono presenti ombrelloni e sdraio in stile africano oppure Malawi Beach, la spiaggia che riproduce il lago Malawi.



Per maggiori informazioni: www.zoomtorino.it