Piemonte e Canton Ticino, riparte il treno del foliage

Dal 17 ottobre al 15 novembre, quindi ecco un'esperienza da non perdere, sul tracciato della ferrovia che Lonely Planet ha incoronato tra le dieci più belle del mondo. Il percorso della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, storica linea che congiunge Italia e Svizzera dal 1923, diventerà anche quest'anno il Treno del Foliage con vedute spettacolari e scorci panoramici infiammati dai colori autunnali.



Domodossola e Locarno - Il viaggio potrà iniziare, a libera scelta, da uno dei due capolinea, la piemontese Domodossola o la ticinese Locarno. Domodossola, capolinea italiano, racchiude nel suo nucleo storico gioielli e perle nascoste, tra cui spiccano la splendida Piazza Mercato e i meravigliosi palazzi storici. Locarno è la stazione di arrivo per chi parte dall'Italia, ed è una suggestiva cittadina affacciata sul Lago Maggiore: elegante nel suo incantevole lungolago, ha un cuore antico tutto da scoprire nella parte vecchia della città, a due passi dalla rinomata Piazza Grande, simbolo stesso della località e sede del celebre Festival del Cinema. A pochi chilometri da Locarno merita una visita la città di Ascona, perla dal fascino mediterraneo, splendido borgo affacciato sul Lago Maggiore.



Soste interessanti - Oltre ai due capolinea, la ferrovia conta innumerevoli fermate tra Italia e Svizzera: il biglietto del Treno del Foliage include una sosta lungo il percorso di andata o ritorno. Perché non approfittarne, dunque, per visitare il maestoso Santuario di Re o il meraviglioso borgo di Santa Maria Maggiore. O ancora, nella porzione svizzera del percorso, le località di Intragna e Verdasio, da cui partono tre funivie per raggiungere comodamente le alte quote e ammirare i colori del foliage da un punto di vista privilegiato (il prezzo della risalita con le funivie è escluso dal biglietto del Treno del Foliage – il biglietto per la risalita può essere acquistato direttamente alla partenza della funivia).



Arte e gastronomia - Sono molti gli eventi in programma nel periodo del Treno del foliage: a partire da Locarno, dove gli amanti dei sapori tipici non potranno mancare alla 21a edizione dell’Autunno Gastronomico del Lago Maggiore e Valli, in programma fino al 25 ottobre. Arte e cultura protagoniste sempre nel cuore del Canton Ticino con l'imperdibile mostra immersiva “Klimt Experience” dedicata al padre fondatore della Secessione Viennese e visitabile presso il PalaCinema di Locarno. Nella tratta italiana, Santa Maria Maggiore organizza il 17 e 18 ottobre la 15a edizione di Fuori di Zucca, gustosa e divertente occasione per scoprire il borgo Bandiera Arancione del TCI con eventi autunnali e mercatini a kmzero.



Prenotazione obbligatoria - Date le previsioni di forte afflusso e le limitazioni dovute al Covid-19 è obbligatoria la prenotazione dei posti a sedere: il consiglio è di affrettarsi in quanto i posti disponibili sono molto limitati. Ulteriore suggerimento è di scegliere giorni feriali per il viaggio a bordo del Treno del Foliage. Il prezzo include la prenotazione del posto ed anche l'eventuale supplemento per viaggiare a bordo dei treni panoramici. Novità del 2020, il biglietto include (per ogni passeggero adulto) un buono di 5 franchi svizzeri per ritirare un omaggio presso il piccolo mercatino di prodotti locali che si svolgerà tutti i giorni dalle 10 alle 17 presso la stazione ferroviaria di Locarno.



Per maggiori informazioni su www.vigezzinacentovalli.com