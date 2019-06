Marche suggestive: Sant’Angelo in Vado diventa Domus Romana

Marche suggestive: SantʼAngelo in Vado diventa Domus Romana Ufficio stampa 1 di 12 Ufficio stampa 2 di 12 Ufficio stampa 3 di 12 Ufficio stampa 4 di 12 Ufficio stampa 5 di 12 Ufficio stampa 6 di 12 Ufficio stampa 7 di 12 Ufficio stampa 8 di 12 Ufficio stampa 9 di 12 Ufficio stampa 10 di 12 Ufficio stampa 11 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Nel fine settimana dal 14 al 16 giugno Sant’Angelo in Vado, l’antica Tiphernum Metaurense dell’alta Valle del Metauro, ripropone la manifestazione “Domus Romana, una storia d’amore tra mito e realtà”.



Unico nel suo genere, questo evento si aprirà venerdì sera, con un suggestivo “aperitivo in villa” e la specialissima visita notturna alla “Domus del Mito”.

Nella vasta spianata che circonda il paese ed anche la villa, verranno installati gli accampamenti ove, tra sabato e la mattina di domenica, si svolgeranno riti, didattiche militari e simulazioni di battaglie.

I Romani della Colonia Iulia Fanestris affronteranno i Greci di Simmachia Ellenon e sarà un'occasione speciale per approfondire l’arte del tiro con l’arco e gli sport dell’antica Grecia.

Per concludere in bellezza, convivio con i piatti tipici dell’antica Roma nella cena “con Bacco ed Apollo”: un connubio davvero perfetto!



Per info: www.tipicitaexperience.it