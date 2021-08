Marche: il mondo incantato delle Grotte di Frasassi 

Un ecosistema sotterraneo completo, in cui è ancora possibile osservare la formazione delle concrezioni, le gocce che scavano e costruiscono le proprie architetture e in cui la vita continua indisturbata da milioni di anni. Dimensioni ciclopiche e concrezioni trasparenti simili ad arabeschi di cristallo che si specchiano su fiabeschi laghetti: ecco descritta, in poche parole, la magia delle Grotte di Frasassi.



Grotte lunghe 30 km - Ma non è tutto. La lunghezza complessiva delle Grotte di Frasassi è stata stimata in 30 km e il suo ambiente più grande, l’Abisso Ancona, possiede un volume pari a circa 1.000.000 di metri cubi, con un’altezza di 240 metri, tanto che potrebbe ospitare, come ricordano le guide, addirittura il Duomo di Milano. Le dimensioni delle concrezioni non sono da meno: basti citare i Giganti, le gigantesche stalagmiti alte 20 m dell’Abisso Ancona, o l’enorme stalagmite di 15 m che si erge al centro della Sala dell’Obelisco. Il fantastico mondo delle Grotte affascina inoltre con lo spettacolo delle Canne d’organo nel Canyon, con il magico scenario delle Candeline che si specchiano su un laghetto di acqua limpidissima e con tante Sale che si offrono al nostro sguardo lungo il suggestivo percorso.



Grotta “facile”... - La parte riservata alle visite turistiche, attrezzata e facilmente percorribile da tutti, sia anziani che bambini accompagnati, in totale sicurezza, prevede un percorso di circa 1,5 km per circa 1 ora e mezza di visita. Sono programmate visite guidate anche in lingua inglese, tedesca e francese. Su prenotazione è disponibile il Photo Tour: un percorso pensato per fotografi, fotoamatori, bloggers, igers, instagramers e amanti della Mobile Photography, che avranno così la possibilità di ritrarre alcuni degli angoli più suggestivi del percorso turistico, con la propria attrezzatura.



...e speleo avventure - I più esperti e appassionati possono scegliere tra due percorsi speleo-avventura di diverso grado di difficoltà: il Percorso speleo-avventura Azzurro, di difficoltà medio/bassa e della durata di circa 2 ore, è disponibile anche per i ragazzi a partire dai 12 anni di età. Il Percorso speleo-avventura Rosso di difficoltà media e della durata di circa 3 ore è consigliato a chi ha già effettuato il Percorso speleo-avventura Azzurro.



L'anno delle grotte - Il fascino del mondo sotterraneo diventa accessibile e chiunque può diventare speleologo per un giorno esplorando le molte grotte italiane attrezzate per accogliere i turisti. Ancor più in questo periodo, dato che il 2021 è l’Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo, promosso dall’International Union of Speleology con il supporto dell’UNESCO e coordinato in Italia dalla Società Speleologica Italiana.Le due associazioni con la collaborazione dell’AGTI e CAI, che hanno programmato e con la collaborazione dell’AGTI e CAI, che hanno programmato eventi, momenti ludici ed educativi, seminari e pubblicazioni sul tema “Esplorare, conoscere, proteggere il mondo sotterraneo”.



Per maggiori informazioni: www.ssi.speleo.it