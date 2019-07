Marche: a Serra Sant Abbondio va in scena la poesia

Marche: a Serra SantʼAbbondio va in scena la poesia Ufficio stampa 1 di 11 Ufficio stampa 2 di 11 Ufficio stampa 3 di 11 Ufficio stampa 4 di 11 Ufficio stampa 5 di 11 Ufficio stampa 6 di 11 Ufficio stampa 7 di 11 Ufficio stampa 8 di 11 Ufficio stampa 9 di 11 Ufficio stampa 10 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

È il colmo dell’estate per l’anno che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) ha dedicato al turismo lento ed il Grand Tour delle Marche propone una tappa del tutto inconsueta, decisamente al di fuori della ressa e dell’incandescente clima della costa, oltre che dei ritmi frenetici della movida del litorale.



La sera del 9 agosto prossimo a Serra Sant'Abbondio sarà il momento di “Libera poesia tra le mura”, un evento ambientato nella serenità e nella frescura dell’Appennino pesarese, a due passi dalla confinante Umbria, una delle iniziative di nicchia del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi esperienziali proposto da Tipicità e da Anci Marche.



Promosso dall'Amministrazione Comunale, questo particolarissimo evento rinnova la tradizione dell’ottava rima appenninica. Si tratta dell’antica e popolare abilità di coniare rime improvvisate, esercizio un tempo molto in voga tra contadini, pastori, boscaioli, carbonai e minatori, quando in teatri improvvisati, che potevano essere i luoghi di lavoro, i campi, i boschi o anche l’osteria del paese, si esibivano per gioco e con allegria intrattenendo la comunità.



Nella serata del 9 agosto questa ancestrale e magica arte popolare verrà celebrata attraverso i componimenti di autori non convenzionali e non professionisti, che declameranno le proprie rime nel suggestivo anfiteatro naturale rappresentato dalle mura dello storico borgo-castello di Serra Sant'Abbondio, località nota anche per il celeberrimo Monastero di Fonte Avellana, presso il quale è estremamente piacevole perdersi, tra misticismo e antica sapienza, nella farmacia camaldolese, nello scriptorium oppure ancora nello storico refettorio, tuttora aperto a pellegrini e visitatori.



Una iniziativa che non dimentica i più golosi, perché costituirà anche una ottima occasione per assaggiare la tradizionale ricetta delle pencianelle, una tipica pasta senza uovo che nelle Marche tramanda il gusto del pane fatto in casa, che verrà proposta anche in forma rivisitata ed in abbinamento alle birre artigianali locali, oltre che ai vini dei vitigni marchigiani.



Ad accompagnare le rime non potrà mancare la musica, ed infatti ci saranno anche le note del Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo.



Per tutte le informazioni sull'iniziativa e sulle attrattive del territorio: www.tipicitaexperience.it