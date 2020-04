Lombardia: musei e castelli in un tour virtuale

Per chi è curioso di scoprire mete e località da esplorare con tutta la famiglia, ecco la proposta di cinque interessanti escursioni su Internet, per visitare le bellezze del patrimonio artistico lombardo senza muoversi dal salotto di casa.



Il Castello Sforzesco a Milano - L’imponente fortezza milanese fu edificata nella seconda metà del 1300 ad opera dei Visconti, allora signori di Milano. In seguito l’edificio ha visto susseguirsi la dominazione degli Sforza e quelle straniere (francese, spagnola austriaca), assolvendo diverse funzioni. Dal 1800 è sede di musei civici, archivi e di strutture culturali. All'interno del sito potrai scoprire 8 storie tematiche e 288 approfondimenti realizzati dagli esperti del Castello, partecipando a 12 tour virtuali tra le varie opere. Qualche curiosità: ce n’è per tutti i gusti: è possibile ammirare la Pietà Rondanini di Michelangelo Buonarroti, lasciarsi incuriosire dal Museo degli Strumenti Musicali, soffermandosi poi a osservare i dettagli dell’opera La Madonna con il Bambino di Giovanni Bellini, gli oggetti d’arte della Collezione Trivulzio e molto altro.



Palazzo Te a Mantova - Palazzo Te, edificato e decorato tra il 1525 e il 1535, è un capolavoro firmato da Giulio Romano, che lo concepì come luogo destinato al riposo del principe, Federico II Gonzaga. Un luogo nato, insomma, per valorizzare “l’onesto ozio", inteso come attività piacevole e raffinata, da coltivare nei momenti liberi. Quale momento migliore, allora, per dedicarsi alla sua visita nel pieno della tranquillità casalinga? Qui, oltre ad ammirare le opere di Giulio Romano e dei pittori Zandomeneghi e Spadini, potrai fare un giro nell’ampio giardino del palazzo.



La Casa Museo Pogliaghi a Varese - La Casa Museo Lodovico Pogliaghi è stata l’abitazione dell’eclettico artista e collezionista Lodovico Pogliaghi che, conquistato dalla tranquillità e bellezza di questi luoghi nei pressi di Varese, decise di dar vita a un laboratorio-museo in cui esporre la sua collezione artistica e dedicarsi allo studio. Qualche curiosità: all’interno del Museo troverai pitture e sculture, tessuti, arredi storici, ma anche bozzetti, gessi, disegni e materiali di lavoro dello stesso Pogliaghi. Se vuoi restare in zona e godere di paesaggi mozzafiato, non perdere i tour del Parco Regionale Campo dei Fiori.





Il Castello Bonoris a Montichiari, in provincia di Brescia - Il sito dei Musei di Montichiari permette di fare un salto nel Medioevo visitando il fiabesco Castello Bonoris, a pochi km dal Garda, con le sue stanze e i suoi giardini ben curati. Le prime testimonianze del Castello risalgono al 1107, quando Montichiari era centro del feudo rurale dei conti Longhi, situato tra Brescia e Mantova. Qualche curiosità: le ricche decorazioni ad affresco all’interno delle stanze, sono opera di Giuseppe Rollini e furono realizzate intorno al 1898-1900. Il parco che circonda il castello è stato ripensato nel 1901 dal progetto di Giuseppe Roda, paesaggista torinese. Nel 1996 è stata avviata un’opera di recupero del Castello, che ha permesso di riportarlo al suo splendore.



Il Palazzo Besta a Teglio, in provincia di Sondrio - Palazzo Besta è un’antica dimora cinquecentesca, autentico gioiello del Rinascimento. Fu edificato alla fine del Quattrocento e decorato, al suo interno, con affreschi a tema mitologico, biblico e storico. L’elegante portale in pietra all’ingresso, conduce a un cortile quadrato, vero cuore del palazzo. Qualche curiosità: scoprire tutti i dettagli delle sale del Palazzo sarà una passeggiata, grazie al percorso immersivo disponibile sul sito dedicato. Ad accompagnare i più piccoli nella visita virtuale fra le stanze dell’edificio ci sono due guide d’eccezione: Leo e Otto il falcotto, gli animali che simboleggiano la storia dei Besta.