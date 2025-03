Itinerari slow: i tesori enogastronomici delle Cesarine

ITINERARI SU MISURA - Di Cesarina in Cesarina, ciascuno si può organizzare il proprio tour in Italia fuori dai percorsi più battuti: un modo di viaggiare slow per conoscere il nostro Paese e i suoi infiniti tesori enogastronomici. Tantissimi gli itinerari possibili. Attraverso un'offerta di esperienze culinarie uniche, la piattaforma Cesarine.com permette ai viaggiatori di creare itinerari fuori dai percorsi tradizionali, immergersi nella tradizione gastronomica locale, vivere momenti conviviali e genuini lontano dai circuiti turistici più affollati. La mappa interattiva presente sul sito permette una comoda modalità di esplorazione dell’offerta Cesarine e consente di visualizzare tutte le esperienze Cesarine di un determinato territorio, per andare alla scoperta come veri e propri locals.



ESPERIENZE UNICHE, TURISMO SOSTENIBILE - Grazie a Cesarine.com, i viaggiatori possono prenotare esperienze esclusive con cuoche e cuochi locali che aprono le loro case per offrire pranzi e cene con ricette tipiche regionali, portano alla scoperta di mercati, prodotti e produttori, insegnano i piatti della tradizione in cooking class private ed esclusive, interamente realizzate all’interno delle proprie case. Queste esperienze non solo arricchiscono il viaggio con sapori autentici, ma contribuiscono anche a distribuire il turismo in aree meno battute, favorendo direttamente l’economia locale. Partecipare alle esperienze di Cesarine.com significa non solo vivere momenti indimenticabili, ma anche contribuire attivamente a una forma di turismo più sostenibile. Favorire la scoperta di destinazioni meno battute aiuta a preservare il patrimonio culturale e ambientale italiano, evitando il sovraccarico di città già sotto pressione e sostenendo le comunità locali.



QUALCHE PROPOSTA, DA NORD A SUD - Ecco alcune proposte di itinerari ed esperienze che si possono fare. Corsi di cucina tradizionale: imparare a preparare piatti tipici direttamente nelle case Cesarine, scoprendo ricette tramandate da generazioni come, ad esempio, i corsi di cucina a Baveno sul lato piemontese del Lago Maggiore, a Riccò del Golfo in provincia di La Spezia e a Fasano vicino a Brindisi Tour enogastronomici: esplorare mercati locali e botteghe artigianali con esperti del luogo, degustando prodotti tipici e vini locali in località come Langhirano vicino a Parma, Barberino Tavernelle vicino a Firenze, Spoleto in provincia di Perugia. Pranzi e cene in famiglia: gustare menù stagionali preparati con ingredienti freschi e locali in contesti conviviali unici, in borghi affascinanti come Varignana sulle colline di Bologna, Buti in provincia di Pisa e Marsala in provincia di Trapani.



ALLA SCOPERTA DI GEMME NASCOSTE - Questo nuovo modo di viaggiare, creando veri e propri percorsi tra le varie case ed esperienze firmate Cesarine, consente di attraversare tutta l'Italia scoprendo continuamente borghi meno conosciuti e gemme nascoste del nostro Paese, costruire un itinerario personalizzato fatto di autenticità e tradizione. Operando nell’ottica della sharing economy, le esperienze Cesarine consentono inoltre di sostenere le comunità locali, anche e soprattutto nelle zone meno turistiche del Paese.