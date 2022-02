In Liguria per una romantica fuga d'inverno

Romantica e poetica, dolce e sognante, tranquilla e accogliente: tanti aggettivi per un’unica regione, la Liguria, dove il sentimento più dolce sa manifestarsi in tutte le sue sfumature e all’amore cantato dall’arte e dalla poesia sono dedicati tanti luoghi, passeggiate itinerari. Una regione che ama l’Amore.



Albissola Marina (SV) - Il luogo prediletto dagli innamorati è il Lungomare degli Artisti, un percorso di un chilometro dove, passeggiando mano nella mano, si possono ammirare mosaici di ceramica realizzati a partire dagli anni ’60. Oltre quattro milioni di tessere compongono i mosaici che hanno così trasformato la promenade della cittadina in una delle passeggiate più belle e preziose del mondo. Le le opere sono state ideate e firmate da artisti di spicco della seconda generazione futurista quali Gambetta, Rossello, Fontana, Lam, Luzzati, Salino, Fabbri, Porcù, Caldanzano, Capogrossi e Sassu.



Alassio (SV) - E' conosciuta anche come la “Città degli Innamorati e la natura romantica di questa nota località turistica è simboleggiata soprattutto dal celebre Muretto, con le piastrelle colorate, la statua in bronzo degli “Innamorati” di Eros Pellini, l’opera “Les Amoureux” di Raymond Peynet e la cassetta della posta che a San Valentino si riempie di poesie e lettere d’amore. Il caratteristico “Budello” è l’ideale per un aperitivo, una cena a lume di candela, un po’ di shopping in coppia o una pausa golosa con un bacio al sapor di cioccolato, il biscotto tipico di Alassio.



Imperia - Particolarmente suggestiva è la cosiddetta passeggiata degli innamorati, un percorso panoramico sul lungomare “Domenico Moriani” che, da Borgo Foce, conduce verso Borgo Marina, ma il luogo della zona che meglio incarna il concetto di romanticismo è sicuramente Montalto Ligure (IM), teatro della leggendaria storia d’amore del XIII secolo tra Giacomo e Francesca. Scappati dal Conte Oberto e dal suo illiberale diritto dello jus primae noctis, i due giovani innamorati giunsero fino a Montalto Ligure per fondare un villaggio in cui regnasse l’amore libero. Tra i vicoli, le case di pietra, gli archivolti, i sottopassi e l’altissimo campanile di San Giovanni Battista del borgo spicca la celebre Loggia degli Sposi, un antico edificio situato all'interno del caratteristico centro storico dove coppie da tutto il mondo vengono a sposarsi.



Genova - Le strade dell’amore conducono sul lungomare di Nervi, una terrazza sul mare tagliata nella roccia dalla quale gli innamorati possono ammirare uno stupendo panorama che spazia da Portofino alla costa di Ponente, con una scogliera a picco macchiata da agavi e piante grasse da un lato e le celebri Ville di Nervi dall’altro. Giungendo nel pittoresco borgo di Boccadasse, tra le casette color pastello e gli scogli, il panorama che si presenta all’orizzonte incanta le coppie con una vista mozzafiato che dà vita a un’atmosfera altamente romantica, a cui contribuisce anche il dolce silenzio dovuto all’assenza di stabilimenti balneari e di traffico.



Camogli (GE) - Il protagonista è il mare, sempre presente in qualsiasi attività ed evento. Si rimane incantati dalla bellezza delle facciate dipinte con colori pastello dei palazzi che chiudono la passeggiata a mare. Amata dalla coppie, questa località del Golfo Paradiso ospita San Valentino… Innamorati a Camogli, una manifestazione giunta alla sua ventottesima edizione. Importante attrattiva è il Piatto di San Valentino dato in omaggio dai ristoratori, ogni anno con un’immagine diversa, tanto da aver innescato nel corso del tempo una vera e propria mania da collezionismo. Notevoli anche gli eventi culturali che attirano l’attenzione di migliaia di artisti, poeti, letterati, scrittori, pittori, fotografi, appassionati del bello, dell’amore, innamorati di Camogli.



Sestri Levante (GE) - Dove è nato il mito della Riviera di Levante, reso eterno dagli artisti. Amata dagli scrittori, vezzeggiata dai turisti. Sestri è una delle capitali del turismo ligure dove il mare è sempre blu. Inserita in un incantevole e singolare contesto paesaggistico, con la penisola che divide i "due mari" della Baia del Silenzio e della Baia delle Favole, Sestri Levante è una delle capitali delle vacanze, ma anche città d’arte e di cultura. Ad Hans Christian Andersen, suo ospite e grande estimatore nell’Ottocento, Sestri Levante ha intitolato l’omonimo premio letterario, che è valso a livello internazionale il prestigioso appellativo di “Città dei Bambini”.



Il Golfo della Spezia - Amato da poeti e scrittori come Shelley, Byron, Petrarca e Montale, che in queste terre trassero ispirazione per le loro opere, è conosciuto come “Golfo dei Poeti”. A battezzarlo così fu il commediografo Sem Benelli, che in una villa affacciata sul mare di San Terenzo lavorò al suo capolavoro “La cena delle beffe”. Punto di incontro tra romanzo, realtà e leggenda, il golfo custodisce perle come Porto Venere, che deve il suo nome al tempio di Venere situato nel luogo in cui oggi sorge la romantica e antica chiesa di San Pietro, sul punto più estremo del promontorio.



Maggiori informazioni: www.lamialiguria.it